Telnice má strach z padajících stromů, vykácení však Ústecký kraj nepovolí

„Byl to strašný rachot. V první chvíli jsem nevěděl, co se děje,“ řekl majitel domu Jan Uličný. K pádům stromů nebo uvolněných kamenů tady podle něj dochází několikrát za rok.

„Už několik let to řeším, ale bohužel to nebere konce. Padající stromy ohrožují životy a majetky těch, kteří pod svahem bydlí,“ postěžoval si starosta Telnice Jan Doubrava (Cesta změny).

Řešením by bylo nebezpečné staré stromy vytěžit a svah zabezpečit. V plánu to má státní firma Lesy České republiky, která se o zdejší porosty stará. Má to však háček.

Lesy a svahy nad údolím Telnického potoka jsou totiž vedeny jako evropsky významná lokalita Východní Krušnohoří, kde žijí vzácní živočichové a rostou chráněné rostliny. Jakýkoliv zásah tak musí schválit krajský úřad coby orgán ochrany přírody. A ten k tomu přistoupit nechce.

„O povolení kácet jsme krajský úřad opakovaně žádali, ale žádosti nebylo vyhověno,“ zmínila mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.

Podnik žádal krajský úřad o povolení kácet už v roce 2013. Když úřad souhlas neudělil, společnost se proti rozhodnutí odvolala k ministerstvu životního prostředí. Ani tam neuspěla, ministerstvo s rozhodnutím krajského úřadu souhlasilo.

„V současné době oblast detailně mapujeme. Máme k dispozici i odborný posudek, který potvrzuje, že je v místě několik rizikových přestárlých stromů na hranici životnosti,“ doplnila Jouklová.

Kolik stromů a na jak velké ploše bude nutné vytěžit, by mohlo být jasné v příštím týdnu. Jakýkoliv zásah ale nebude bez rizika.

„Půda je tam velmi kamenitá, proto jednorázové odtěžení naruší kontinuitu krytu půdy i lesního porostu a zvýší se riziko pohybu svahu nebo kamenných bloků,“ vysvětlila Jouklová s tím, že o dalším postupu společnost rozhodne do konce září.

Těžba by ohrozila nebo zlikvidovala květnaté bučiny

Po zmapování oblasti Lesy České republiky znovu podají žádost na krajský úřad o odkácení stromů a sanaci svahu, bez souhlasu kácet nelze.

„Problém spočívá v tom, že Lesy České republiky v minulosti prosazovaly holoseče o výměře přesahující pět hektarů. Květnaté bučiny jsou v této lokalitě velmi reprezentativní a zachovalé a těžbou by byly minimálně ohroženy či v krajním případě zlikvidovány,“ uvedl mluvčí úřadu Martin Volf.

Staré bukové porosty mohou být podle kraje vhodným biotopem třeba pro vřetence horského, který je jedním z nejohroženějších lesních plžů uvedených v červené knize ohrožených druhů. Podle Volfa je proto případné vykácení velké plochy opět nepřijatelné.

„To bylo vyhodnoceno jako zásah nepřiměřený a pro předmět ochrany evropsky významné lokality Východní Krušnohoří jako devastační. Nemovitosti je před pádem stromů možné chránit výběrnou či maloplošnou těžbou. Té nic nebrání a nikdy také nebránilo. Holosečný zásah takového rozsahu obhájit nelze,“ sdělil Volf.