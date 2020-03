Uvolnily se nám ruce pro vážné případy, vítá odběrové stany mluvčí záchranky

„Když bude někdo potřebovat testy, tak na základě domluvy s hygieniky by tam v případě potřeby vyjel nově zřízený tým Krajské zdravotní. My už tak budeme mít volné ruce jen pro vážné případy,“ přibližuje mluvčí ústecké krajské záchranky Prokop Voleník.

Záchranáři se mohou kdykoli potkat s nakaženým člověkem. Jak se je snažíte chránit nejen v terénu, ale i na základně?

V objektu záchranky od čtvrtka všichni povinně nosíme roušky, na výjezdech pak ochranné oblečení a vybavení. Od středečního večera máme kvůli vyšší bezpečnosti i rozdělené záchranářské týmy na operační středisko a týmy výjezdové a letecké. Do budovy lze přijít několika směry, a týmy by se tak neměly potkávat. Velký dík patří všem zaměstnancům, že toto omezující, ale v tuto chvíli důležité nařízení dodržují.

Lze v tuto chvíli říci, k jakým případům vyjíždíte nejčastěji? Ke klasickým, nebo těm, které se týkají komplikací kvůli koronaviru?

Neustále řešíme úrazy, infarkty, cévní mozkové příhody, hypertenzní krize. Řada lidí ale pracuje z domova, vše se omezuje a jezdí i méně aut, a tak ubylo nehod. Přibývá naopak případů kvůli koronaviru. Někteří lidé mají respirační potíže nebo jsou v karanténách a jejich stav se zhorší, po konzultaci s hygieniky je pak vozíme do nemocnic.

Jaké potíže mívají nejčastěji lidé v nařízené karanténě?

Propukají u nich klasické příznaky chřipky. Mají horečky, dýchací potíže, kašel, bolesti svalů a kloubů. Převážíme je na infekční oddělení ústecké nemocnice. U některých se pak potvrdí, že mají akutní respirační onemocnění, stále neskončilo chřipkové období. Protože jsou v karanténě a mohou být nakaženi koronavirem, konzultujeme s epidemiology, jaký způsob ochrany zvolit pro ně i naši posádku. Zda stačí rukavice, brýle, ochranné pláště a respirátory. V nemocnici se pak často zjistí, že nejde o koronavir, ale o chřipku nebo respirační onemocnění.

Převáželi jste již pacienta, který měl být v karanténě, ale zatajil vám to a záchranáře nakazil?

Tomu se snažíme předejít podrobnými dotazy už při volání na tísňovou linku a ptá se také posádka. Zatím se žádný záchranář nenakazil, ale máme jich několik v nařízené karanténě, protože se vrátili z dovolených ještě před zákazem cest přes hranice. Máme ale stále zajištěn čtyřiadvacetihodinový provoz.

Lidé musí nosit od čtvrtka roušky. Setkáváte se s tím, že je nemají?

Potkal jsem několik lidí, kteří je neměli. Apeluji na všechny, aby je nosili a byli zodpovědní. Nejen k sobě, ale i k ostatním. Protože roušky nejsou, spousta lidí si je šije. Velmi si vážíme toho, že jsou ohleduplní.

Je něco, co vás v této těžké době potěšilo nebo povzbudilo?

Zaznamenal jsem na sociálních sítích, že večer lidé všem záchranářům, sestrám a lékařům děkují potleskem. Moc jsem tomu nevěřil, počkal jsem si ale na osmou hodinu večer a byl jsem velmi překvapen, když se z oken a balkonů ozýval potlesk. Je to povzbuzení pro všechny, kdo se podílejí na řešení této nouzové situace. A my jsme tu pro vás.