Lidé z ústeckých Dobětic každý večer tleskají zdravotníkům a záchranářům

Lidé tleskáním děkují zdravotníkům, záchranářům, hasičům, policistům, ale i prodavačkám, lékárníkům, pečovatelkám nebo řidičům.„Ti lidé si to zaslouží. Zatleskat jim je to nejmenší, co pro ně v této době můžeme udělat,“ má jasno Ústečan Radek Jakubec.

Podobných míst je teď v Česku každý večer stovky. Lidé s úderem osmé hodiny vyjdou na své balkóny a tleskají.

„Je to poděkování všem, kteří jsou v první linii a bez kterých se neobejdeme,“ říká Miloslav Vorlíček z pražských Holešovic, který s nápadem přišel.

Inspiroval se ve Španělsku, kde s kamarádkou vede galerii. Když mu v sobotu 14. března poslala na telefon video místních občanů s aplausem pro záchranné složky, hned věděl, že to zafunguje i v Česku.

„Řekl jsem si, že i my musíme poděkovat všem lidem, kteří jsou v této době nesmírně vytížení. Je to nejlepší způsob, jak jim vzkázat, že nám na nich záleží,“ říká Vorlíček.

Hned v neděli 15. března proto založil na Facebooku skupinu s názvem „Poděkujme pracujícím, co nám dnes pomáhají potleskem z našich oken“.

K dnešnímu dni je v ní přes 2,5 tisíce lidí a denně přibývají další. „Reakce lidí ze všech koutů republiky je ohromná. Sdílejí mezi sebou videa, diskutují, je vidět, že je to chytlo,“ těší Vorlíčka.

Nevzdám se, dokud nebude tleskat celá republika, říká žena

K jeho aktivitě se navíc brzy připojily i další organizace a spolky. K potlesku tak nyní na sociálních sítích nabádá hned několik skupin, ale například i spolek Milion chvilek pro demokracii nebo Hit Rádio.

„Zjistil jsem, že podobných skupin je na internetu více. Ale to přece vůbec nevadí, cílem je hlavně poděkovat lidem, kteří si to zaslouží,“ má jasno Vorlíček.

Podle vzkazů na sociálních sítích se v některých městech zatím do iniciativy mnoho lidí nezapojilo. Ostatní jim ale píší, aby vydrželi, a s přibývajícími dny se jich určitě přidá více.

„Nevzdám se, dokud nebude tleskat celá republika,“ slíbila odvážně například žena s přezdívkou Sisi De Lario.

Až dnes večer s úderem osmé uslyšíte ve svém okolí hlasitý potlesk, nelekejte se. Patří všem, kteří pomáhají v boji s koronavirem. A kteří si ho zaslouží.