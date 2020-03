Na testy do stanů míří v Ústí mezi prvními radní, kolegové boxera Konečného

Na parkovišti před pavilonem O ústecké Masarykovy nemocnice zastavuje auto. Vystupuje z něj muž s rouškou na ústech a slunečními brýlemi. Cestou ohraničenou plastovými zábranami prochází do modrého stanu, kde vyplňuje potřebné dokumenty.

Poté se ho ujímá dvojice zdravotníků v bílých ochranných oblecích a v maskách. Odvádí ho do zelené stavební buňky. Vyškolený personál mu tam provádí výtěry z nosu.

Vzorky posléze nechá vyhodnotit v laboratoři a nejpozději druhý den muži oznámí výsledek – jestli je pozitivní či negativní na nákazu COVID-19.

„Během první hodiny využila možnost testů v ústecké nemocnici zhruba desítka lidí,“ přiblížil mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký.

Jak se redaktor MF DNES na místě přesvědčil, testování jednoho člověka nezabere déle než deset minut.

Odběry se však zatím týkají pouze lidí, které doporučí Krajská hygienická stanice (KHS). Jedná se hlavně o pacienty, kteří byli v minulých dnech v kontaktu s někým nakaženým nebo těch, kteří mají viditelné příznaky nemoci, například zvýšenou teplotu, kašel, dušnost či bolest svalů.

„Odhadovaná kapacita je přibližně dvacet pacientů za hodinu,“ řekl k odběrovým místům Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní a zároveň ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Podle ředitelky KHS Lenky Šimůnkové budou první den ve stanech vyšetřeny desítky lidí. „Kolegyně z každého okresu mají k vyšetření 10 až 20 osob,“ sdělila Šimůnková.

Když půjde vše podle plánu, mělo by během prvního dne jen v ústecké nemocnici podstoupit vyšetření až padesát objednaných a doporučených lidí.

Redaktor MF DNES na místě viděl několik lidí, kteří se přišli nechat otestovat, protože byli v kontaktu s ústeckým boxerem a radním Lukášem Konečným. Ten zveřejnil, že onemocnění způsobené koronavirem prodělává. Testovat se nechal třeba radní Pavel Tošovský (ODS) nebo zastupitel Petr Křivan (UFO). Lékaři pak očekávali i další lidi z vedení magistrátu.

Průjezdný stan na testování přímo z auta zatím nefunguje

Původně Krajská zdravotní uváděla, že pacienti do Ústí budou moci přijet na testování autem přímo do stanu a nebudou muset ani vystupovat, v nemocnici to tak však zatím není.

„Chtěli jsme záležitost hlavně vyřešit rychle, takže jsme využili prostředků, které jsme měli k dispozici. Samozřejmě ale nevylučuji, že se situace bude dál vyvíjet a změníme to, i podle počtu pacientů, kteří by na odběry přijížděli,“ vysvětlil Chodacki.

O testování pacientů ve stanech se stará vyškolený personál Krajské zdravotní. „Naštěstí máme dostatek lidí, kteří jsou ochotní se na této záležitosti podílet a plně chápou význam odběrů na koronavir,“ doplnil Chodacki.

Návštěvníci ústecké nemocnice mohli vidět i další novinku. Před pavilonem B stojí několik červených stanů, ve kterém zdravotníci roztřídí všechny příchozí na jednotlivá pracoviště nemocnice. Všichni vyplní formulář a personál jim změří teplotu. Následně je navede, kudy a kam mají přímo jít.

Areál nemocnice je navíc uzavřen pro motoristy. „Dovnitř se dostanou jen vozy Integrovaného záchranného systému, zaměstnanců a zásobování,“ dodal Chrástecký.