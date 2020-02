Roudnická firma začne chrlit statisíce respirátorů měsíčně. Spekulanty odmítá

Vyrábíte nanovlákenné materiály. Kde všude se vaše výrobky používají?

Nanovlákno má potenciální uplatnění v celé řadě různých aplikací. Výzkum a vývoj zaměřujeme na materiály, o nichž se domníváme, že je bude možné vyrábět na průmyslové úrovni. Každému našemu partnerovi vyvineme typ nanovlákna a strukturu, kterou potřebuje. Vyvinuli jsme třeba membránu pro bazénový filtr, membránu pro filtraci potravinářských produktů, například jedlých olejů, děláme vývoj aplikací v oblasti pleťových masek, kosmetických produktů, vyvíjíme i materiály pro léčiva, kryty ran, bateriové články a řadu dalších. A v poslední době vyrábíme hlavně respirátory.

Ty se mohou využívat i ve zdravotnictví, nebo jsou určené hlavně pro průmyslovou výrobu?

Respirátory jsme původně vyvíjeli pro širší škálu použití, hlavně jako pracovní pomůcku pro ty, kteří se pohybují v prašném prostředí, či pro alergiky. Do zdravotnictví jsme primárně nešli, protože testy jsou drahé. V současné době tedy produkty certifikované pro použití ve zdravotnictví nemáme. Pro alergiky vhodné jsou, pro ně certifikaci máme. Se současnou poptávkou ale plánujeme získat i certifikaci pro zdravotnické použití a máme už rozjednané spolupráce i pro tento sektor, takže nás certifikace určitě nemine.

Jaká je v současné době, kdy hrozí nákaza koronavirem, poptávka po respirátorech?

Rapidně stoupla. Už asi tři týdny máme problémy s dostupností našich výrobků. Momentálně vyrábíme v řádu tisíců kusů týdně. Chtěli bychom produkci navýšit, v dubnu na 100 tisíc kusů měsíčně, od května plánujeme vyrábět ještě více.

Převyšuje poptávka vaše výrobní možnosti?

Nyní vyrábíme maximum toho, co jsme schopni zvládnout. V březnu bychom chtěli vyrobit kolem 20 až 25 tisíc kusů respirátorů, do konce dubna 100 tisíc. Doufáme, že v květnu už budeme mít automatickou linku a vyrobíme řádově stovky tisíc kusů měsíčně. Připravujeme výstavbu nového výrobního závodu, který se bude zabývat pouze výrobou materiálu pro respirátory. Jestli vznikne zase v Roudnici, je zatím v jednání. Máme několik nabídek na spolupráci v Čechách i zahraničí. Musíme zvážit a zvolit pro nás nejlepší variantu a zrealizovat ji ideálně během léta.

Jak dlouho respirátory vyrábíte a byly už vyzkoušeny třeba při nějaké jiné epidemii?

Materiál pro respirátory jsme začali vyvíjet v roce 2016 a v roce 2018 jsme začali první výrobky nabízet našim partnerům k distribuci. Zatím při žádné velké epidemii vyzkoušeny nebyly. Dostat respirátory na trh bylo pro nás poměrně složité, bez peněz na marketing soupeříte s velkými firmami, které je mají jako hlavní obor podnikání. Situace, která nastala, nám teď ale paradoxně pomohla náš výrobek zviditelnit a vyzdvihnout jeho přidané hodnoty, a věřím, že i do budoucna z toho vznikne zajímavý produkt, který budou lidé využívat nejenom při problému, jakým hrozba nákazy koronavirem určitě je.

Do kterých zemí je aktuálně dodáváte?

V současné době jen do ČR, ale už jednáme o dodávkách v podstatě do celého světa. Obrovský zájem má Čína, Amerika i evropské země. Vyrojila se i spousta takových spekulativních poptávek, obchodníčků, kteří se respirátory nikdy nezabývali a najednou cítí zajímavou obchodní příležitost – levně nakoupit, draze prodat. Z poptávek si ale vybíráme partnery, kteří pro nás mají dlouhodobou potenci a nechtějí jen využít současné krizové situace.

Čím se vámi vyráběný respirátor liší od ostatních?

Respirátory jsme vyvíjeli na základě nápadu pana docenta Vladimíra Obšela, který se celoživotně zabývá vývojem ochranných prostředků, a viděl v nanovláknech pro tuto aplikaci zajímavý potenciál. Chtěli jsme mít svůj výrobek na trhu, a ukázat tak našim potenciálním partnerům, že dokážeme nanovlákna zpracovat do nějakého finálního produktu. Respirátor neobsahuje žádné chemikálie, žádné pojivové mřížky, žádná lepidla. Tenká vrstva nanovlákna obsahuje nanočástice koloidního stříbra, je zalaminovaná do sendviče mezi speciálně pro tuto aplikaci vyvinuté vrstvy nosného a krycího materiálu. Filtruje viry a bakterie a díky obsaženému stříbru je likviduje.



Respirátor je přitom díky nanovlákenné membráně prodyšný, takže není potřeba mít ventilek, který má většina konkurenčních výrobků. Dneska nejsou respirátory s ventilky příliš žádané, protože pokud je člověk nositelem viru, právě skrz ventilek vydechuje viry ven. Proto se i celá řada potenciálních zákazníků obrací na nás, protože vidí výhodu „neventilku“.

Jak dlouho respirátor vydrží, jak dlouho se může používat?

Otázka na životnost respirátoru je velmi častá. Každý uživatel určitě pozná moment, kdy je jeho životnost u konce. Ale pokud vnitřek nezapáchá, není poškozený třeba mužskými vousy nebo u žen špinavý od make-upu, dá se používat. Sám jsem si nošení respirátoru vyzkoušel při pobytu v Japonsku a musím říct, že to není nic příjemného. Pro lidi v našich zeměpisných šířkách je jeho nošení 8 hodin i víc nezvyklé a nekomfortní.

Pokud si bude někdo chtít váš respirátor koupit, kde ho dostane a kolik stojí?

Zákazníkům budou k dispozici dva typy respirátorů. Jeden je uhlíkový, jeho přidaná hodnota je v tom, že pohlcuje pachy a některá organická rozpouštědla. Ten je určený i do průmyslu a jeho cena je kolem 250 korun. Druhý typ bez uhlíku je u distributorů za 209 korun. Pro ochranu před možnou nákazou koronavirem stačí respirátor bez uhlíku. Od příštího týdne by měly být respirátory k dispozici ve dvou internetových obchodech, přes které naše výrobky distribuujeme.

Bojíte se vy osobně nákazy?

Nebojím, na můj vkus je problém nákazy prezentován až s určitou hysterií. Myslím, že na chřipku umírá ještě pořád víc lidí než na koronavirus. Určitě je potřeba být obezřetný a nákaze „nejít naproti“. Samozřejmě nevyhledávám příležitosti, kde bych se mohl nakazit. A sám jsem zvědavý, jestli Češi budou respirátory nosit.