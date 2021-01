Díky dálnici budou mít Postoloprtští fotbal se sezením, hřiště se stěhuje

„Smlouva s vítězem výběrového řízení na stavbu stadionu by se měla podepsat na konci ledna a následně budou zahájeny práce, potrvají 18 měsíců,“ řekl šéf postoloprtského fotbalového klubu Leoš Svoboda s tím, že přípravné práce už začaly. „Nyní již probíhá kácení stromů,“ dodal.

Spoluvlastníkem sportoviště jsou Postoloprty, které ve spolupráci s fotbalovým klubem připravují „stěhovací“ projekt už několik let. Radnici se dokonce podařilo získat státní dotaci, jež pokryje všechny náklady na nový areál.

Půjde o výstavbu nového travnatého hřiště a všech sítí, šaten, klubovny, bytu správce, tribuny, sociálního zařízení a veškerého potřebného zázemí pro fotbalisty. Zatímco dosud mohli Postoloprtští sledovat fotbalové zápasy jen vestoje kolem hřiště, nová tribuna jim nabídne zhruba 200 míst k sezení.



„Věřím, že na podzim roku 2022 dostaneme bezvadnou stavbu a my budeme moci oslavit 100 let fotbalu v Postoloprtech v novém areálu,“ podotkl Svoboda.

Velké zpoždění

Během stavby budou postoloprtští fotbalisté hrát na nedalekém hřišti s umělou trávou. Využívat budou i stávající kabiny a klubovnu, ty budou funkční do doby, než Ředitelství silnic a dálnic zahájí výstavbu dálničního obchvatu Postoloprt. Podle stávajícího harmonogramu by k tomu mělo dojít v roce 2025.

Budování areálu začne s velkým zpožděním. Podle původního záměru měly práce začít už na přelomu let 2018 a 2019 s cenou 30 milionů korun. Ovšem v průběhu přípravy projektové dokumentace se zjistilo, že je tam problematické podloží, a tak se projekt prodražil. Vedení města mezitím úspěšně vyjednalo získání dotace, která pokryje celé náklady.

Ve hře byla i varianta výstavby fotbalového areálu na zcela jiném místě, a to v lokalitě Draguš. „Nebylo to šťastné řešení. Odřízli bychom tím budoucí fotbalový areál od hřiště s umělou trávou, čímž by se zmařila investice ve výši přibližně 16 milionů korun,“ zmínil Svoboda.

Argumentem pro umístění hřiště na Draguši byla bezpečnost, lidé totiž budou muset překonat budoucí dálnici. S tím se ale v projektu počítá, při výstavbě dálnice vznikne nový osvětlený podchod i nadjezd z ulice Dvořákova.