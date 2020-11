Město z výchovných důvodů nevyváží harampádí od popelnic, odpad už se vrší

„Přímo pod něj někdo odložil pračku, která mu dosloužila,“ komentuje první dny experimentu mluvčí města Jan Vancl (o experimentu jsme psali v článku Město přestane uklízet harampádí od popelnic. Věří, že tím lidi polepší).



U odpadních nádob se povaluje například záchodová místa, smotané molitanové matrace, pneumatiky nebo rozbitá lehátka či dětské odrážedlo.



Město nebude odpad povalující se u popelnic odvážet ještě dalších 14 dní, aby lidem dalo najevo, že zakládají černé skládky a technické služby nemají povinnost takový odpad odvážet automaticky.

„Jsme zvědavi, jestli si lidé alespoň uvědomí, že není možné na ulici odložit to, co se jim doma nehodí a čekat, že to někdo uklidí za ně,“ poznamenal Vancl.

Nepořádek u popelnic lidem vadí

Většina oslovených obyvatel s krokem radnice souhlasí. „Lidi by to určitě měli odvážet do sběrného dvora. Snad dvě nebo tři stovky za odvoz, pokud někdo nemá vlastní auto, nejsou pro nikoho takový problém, aby to nemohl zaplatit,“ míní Josef Salfický z Bořivojovy ulice.

Na jedno z kontejnerových stání vidí přímo z bytu Jana Marešová z Hakenovy ulice.



„Je tady hrozný bordel. Hlavně lidi bez domova se v noci v kontejnerech přehrabují a věci vyhazují ven. Často tady stojí mrazáky, dveře, ale bylo tady i akvárium. Počin radnice mi přijde správný, každý by si měl to, co nepatří do kontejnerů, odvézt sám do sběrného dvora,“ míní.

S tím souhlasí i Lukáš Stuchlík ze sídliště na Vrchlického ulici. „Bordel u kontejnerů mi fakt vadí. Máme tady sběrný dvůr, obyvatelé města za dovezené věci nic neplatí,“ zmiňuje.

I když obyvatelé současný nepořádek kritizují, někteří si myslí, že by město mělo automaticky odvážet i odpad od kontejnerů.



„Přece si lidi nebudou doma skladovat věci, které se jim nehodí. Když si platíme za odpady, tak ať se město postará a odveze to,“ reaguje starší žena v Bořivojově ulici.

Takový argument však město odmítá. „Za svoz odpadu zaplatí lidé 670 korun ročně, děti a senioři nic. Tato částka v žádném případě nepokrývá náklady odpadového hospodářství,“ popisuje Vancl.

Desítky tun za stovky tisíc ročně

Jako možnou variantu, jak zabránit hromadění odpadu v ulicích, lidé navrhují přistavit do jednotlivých částí města velkoobjemové kontejnery. Podle radnice však není možné uhlídat, aby lidé do takových kontejnerů odkládali nebezpečné látky.

„Pokud se tak stane, je veškerý odpad v kontejneru brán jako potenciálně nebezpečný a žádná skládka ho nepřijme,“ upozorňuje Vancl.

Odpad mimo kontejnery odvážely městské služby třikrát týdně. Za svoz desítek tun odpadu, který nepatří do kontejnerů, ale do sběrného dvora, zaplatí radnice několik set tisíc korun ročně.