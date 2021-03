Krajská zdravotní převezme špitál v Rumburku dřív, čeká ho i modernizace

Na konci dubna se v rumburské Lužické nemocnici otevře interna, časem se do ní má přemístit poliklinika a chystají se i další kroky kompletní modernizace. Ta se uskuteční do roku 2023 a bude stát přes půl miliardy korun. Zároveň se špitál do Krajské zdravotní začlení už 1. července, tedy dříve, než bylo v plánu.