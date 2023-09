Tudy po nich jel kostel. Objevené kolejnice připomínají přesun chrámu v Mostě

„Bude připomínat tuto unikátní technickou operaci. Shodou okolností se jedná o stejnou část kolejového lože, která je zřetelně vidět na dobových fotografiích,“ uvádí Petr Lenc, generální ředitel těžebních společností Severní energetická a Vršanská uhelná, které v okolí Mostu provozují uhelné lomy ČSA a Vršany a spadají pod skupinu Sev.en Česká energie.

Právě těžaři totiž čtyři kusy kolejové konstrukce, z nichž každá váží 7,5 tuny, objevili. „Loni jsme likvidovali část areálu lomu ČSA a našli jsme tyto kolejnice. Nejprve jsme si říkali, co to je, a naši pamětníci si uvědomili, že to jsou koleje, po kterých se v roce 1975 stěhoval kostel. Takže původní myšlenka o tom, že by železo putovalo do šrotu, šla stranou. Jde totiž o hrozně zajímavý artefakt,“ popisuje mluvčí skupiny Sev.en Eva Maříková.

Skupina se proto dohodla s městem Most a společností Diamo, které patří pozemky, na nichž se kostel původně nacházel, že by bylo dobré kolejnice v tomto místě ukázat.

„Aby lidé viděli, jak to kdysi vypadalo. Diamo navíc v letošním roce na půdorysu původně umístěného kostela vysázelo keře a stromy. A vedle ‚zeleného‘ kostela jsme kolejovou konstrukci dali. Je přesně ve směru, jak byla položena kdysi. Tedy ve směru od původního k novému umístění kostela. Lidé si tedy jednak mohou uvědomit vzdálenost, na kterou se přesouval, jednak uvidí, po čem se přesouval,“ vysvětluje Maříková.

Práce na instalaci konstrukce probíhaly už v srpnu, tak aby byla na novém místě v září, tedy v době výročí zahájení přesunu kostela.

„Stěhování kostela začalo 30. září 1975 a trvalo do 27. října, celkem 646 hodin. Kostel byl zpevněn speciální ocelovou konstrukcí a pomocí 53 speciálních vozíků byl posunován na čtyřech kolejích, přičemž byl zezadu tlačen a zepředu brzděn hydraulickými válci. Vodováhy a elektronická čidla během cesty sledovaly jeho veškeré pohyby a výškové odchylky. Kostel takto zdolal trasu dlouhou 841,1 metru průměrnou rychlostí 2,16 centimetru za minutu,“ líčí Maříková.

Na novém místě poblíž barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha byl pak posazen na nové základy a probíhaly v něm restaurátorské práce. „Přesun kostela je zapsán do Guinnessovy knihy rekordů jako přeprava nejtěžšího předmětu po kolejích, protože jeho celková váha činila 12 tisíc tun,“ dodává Maříková.