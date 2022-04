Postupné rozebírání bylo zdlouhavé, starý Most nakonec vymazaly odstřely

Před pětatřiceti lety se završil jeden z největších a možná i nejkontroverznějších stavebních podniků naší historie. V dubnu 1987, jen s dvouletým zpožděním oproti původnímu plánu, skončila demolice královského města Most. Historické sídlo, které kvůli postupující těžbě hnědého uhlí zmizelo v průběhu 22 let z povrchu země, dnes připomíná pouze přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie a tichá hladina jezera Most.