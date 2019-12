Moldava koupila před třemi roky nádraží, teď ho chce nové vedení prodat

Nádraží Moldava Nádražní budova z roku 1885 o ploše větší než 1 600 metrů čtverečních v minulosti zajišťovala na česko-německé hranici drážní, celní, poštovní, telegrafní či policejní agendu.

Po roce 1945, kdy zde bylo zrušeno mezinárodní vlakové spojení, budova dosluhovala ještě do poloviny 80. let coby zázemí pro učně Středního odborného učiliště železničního.

Po listopadu 1989 budova přešla do soukromých rukou a vystřídala několik vlastníků, kteří s ní měli různé záměry. Nikdy je však nedotáhli a nevyužitý objekt začal chátrat.

Obec ji do svého majetku získala za 3,23 milionu v roce 2016.