Starosta Moldavy ustál dva pokusy, napotřetí padl i hlasy z vlastní strany

Cuc přitom usedl do křesla starosty teprve na konci března, po odstoupení svého kolegy Marcela Münzbergera.



„Své odvolání vnímám jako spiknutí. Mrzí mě, že naše spolupráce nevyjde jen kvůli zástupným problémům,“ řekl 41letý Cuc.

Vytýkán mu prý byl třeba špatný výběr zaměstnanců na veřejně prospěšné práce či to, že neurčil bytovou komisi.

Hlavním problémem ale podle něj bylo, že nechal prověřit smlouvy na plánovanou výstavbu větrných elektráren z roku 2008. „Tím jsem udeřil hřebíček na hlavičku,“ myslí si.

Nyní již exstarosta krušnohorské Moldavy čelil odvolání už potřetí. Minulé dva pokusy opozice ustál, tentokrát už ale byl sesazen.



Podle místostarostky Kardové se o žádné spiknutí nejednalo. „Pan Cuc byl legislativně nezkušený a bohužel si nenechal poradit,“ uvedla Kardová.

Dělal jednu chybu za druhou, kritizuje místostarostka

„Dělal velmi nestandardní věci a vše vyvrcholilo tím, že dělal jednu chybu za druhou. Proto jsem před měsícem na zastupitelstvu řekla, že se od jeho práce distancuji. Bohužel se ale nic nezměnilo,“ dodala Kardová.



Hlavní potíží podle ní byl projekt výstavby čistírny odpadních vod, na kterou Moldava získala dotaci.

„Pan starosta dostal od zastupitelů v červnu ultimátum, že se musí postarat o dofinancování, jednání s bankami a podobně. On se o to ale nesnažil a teď hrozí, že nám dotace uteče,“ popsala Kardová.



Právě Kardová je nyní pověřená vedením obce, a to až do příštího zastupitelstva. Na něm bude zvolen nový starosta. Sama se prý do funkce nehrne. „Ale kdyby mě zastupitelé zvolili, tak to vezmu,“ dodala.