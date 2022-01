Moldava se znovu chystá nabídnout nádraží, s prodejem počítá v rozpočtu

Proč zastupitelé v rozpočtu počítají s částkou za prodej budovy z roku 1885, ačkoliv konkrétní usnesení o prodeji objektu zatím nepřijali, zůstává nejasné.

Starostka obce Lenka Nováková (Pro Moldavu a Nové Město) odmítla na otázky odpovědět a řekla jen: „Děkuji, nechci s vámi mluvit. Na shledanou.“ Neodpověděla ani na dotazy zaslané e-mailem.

Podle Petra Fišera, předsedy Nadačního fondu Moldavská dráha / Teplický Semmering, který již řadu let bojuje za záchranu moldavského nádraží a znovupropojení Moldavské a Freiberské dráhy, však zastupitelům o záchranu památky nejde.

„Na Moldavě už nás asi nic nepřekvapí. Dlouhodobě je tam v zastupitelstvu skupina lidí, kterým rozhodně nejde o údržbu kulturní památky nebo o rozvoj významného objektu v obci, to pro tuto skupinu lidí vůbec není téma. Zjevně je tam od vedení města jen snaha získat peníze,“ přiblížil Fišer.

Podle něj by bylo hezké, kdyby se budovu povedlo prodat a zachránit před další devastací, obává se však opačného scénáře. „Klidně se může stát, že snahy, které už jednou zkrachovaly, zkrachují znovu a pak to odnese právě památka. Ta přitom už nyní mohla být ve fázi rekonstrukce,“ připomněl Fišer situaci z loňského prosince.

Tehdy se nadačnímu fondu podařilo na rekonstrukci objektu sehnat dotaci 50 milionů korun od ministerstva průmyslu a obchodu. Zastupitelé ale nakonec překvapivě rozhodli, že již „přiklepnuté“ peníze od státu nevyužijí. Báli se totiž, že by nesplnili podmínky dotačního programu. Podle dřívějšího vyjádření starostky byly podmínky dotace přísné a pro obec nevýhodné.

Kvůli opravě běží správní řízení

Nádražní budova, kterou obec Moldava vlastní od léta 2016, tak dál chátrá a její osud je nejasný. Do objektu přitom zatéká a hrozí jeho další devastace. Loni dokonce teplický magistrát pod hrozbou v krajním případě až dvoumilionové pokuty nařídil obci, aby část děravé střechy do 31. října opravila. To se ale podle zjištění MF DNES dosud nestalo.

„Ve věci zabezpečení památkově chráněné budovy nádraží na Moldavě momentálně běží správní řízení, které je neveřejné a informace jsou pouze pro účastníky řízení. Úředníci památkové péče teplického magistrátu musí – stejně jako v jiných případech – postupovat podle zákona o památkové péči. Potvrzují přitom ale, že se nejedná o případ, kdy by majitel památky jednání ignoroval nebo s úřadem nekomunikoval,“ sdělil k případu mluvčí teplického magistrátu Robin Röhrich.

Podle informací MF DNES památkáři prodloužili obci termín pro opravu střechy do konce března. Oprava by měla začít v nejbližších dnech a obec vyjde až na 300 tisíc korun.

Zda poté zastupitelé skutečně odsouhlasí prodej budovy, ukážou až nejbližší měsíce. „Já osobně jsem v tomhle skeptický, myslím, že se žádný zájemce nenajde. Pokud si totiž někdo udělá střízlivou kalkulaci, kolik prostředků musí do opravy objektu zainvestovat, tak zjistí, že to není realizovatelné,“ upozornil opoziční zastupitel Michal Cuc.

Ten upozornil i na fakt, že nádraží je pro veřejnost zcela uzavřené a cestující, kteří přijedou vlakem do turisticky oblíbené oblasti, ho nemohou využít ani jako čekárnu. „A to je velmi smutné,“ dodal.