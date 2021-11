Moldava neopravila střechu cenného nádraží, hrozí jí pokuta dva miliony

Až dvoumilionová pokuta hrozí Moldavě na Teplicku za to, že neopravila část chátrající střechy historické nádražní budovy. Kvůli tomu, že do objektu dlouhodobě zatéká, jí to nařídil teplický magistrát. Zjednat nápravu měla obec coby vlastník památky do 31. října, podle zjištění MF DNES se tak ale nestalo.