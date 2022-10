Milostivé léto zajímá lidi z úřadu práce i podnikatele, říká dluhový poradce

Připomeňte, v čem je přínos akce Milostivé léto?

Je mnoho lidí, kteří jsou dlouhé roky zadluženi a nemají možnost se z toho bez nějaké pomoci dostat. Milostivé léto je ideální příležitost, jak se těchto závazků efektivně a rychle zbavit. Dlužník zaplatí pouze jistinu vymáhané pohledávky a náklady exekuce v paušální výši 1 815 korun. Penále a různé úroky z prodlení jsou mu pak odpuštěny. To je dobrá šance, jak se zbavit dluhů.

Je o druhé kolo Milostivého léta větší zájem než o to první?

Zatím je zájem o trochu menší, než jsme čekali, ale máme za sebou teprve první třetinu. V prvním kole byl největší zájem, když se blížil konec akce. Řada lidí se v této době ještě rozkoukává a zjišťuje si informace. Největší nával bude ve druhé polovině Milostivého léta.

Milostivé léto Oddlužovací akce vyhlášená státem, která dlužníkům umožňuje zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí a úroků. Vztahuje se na exekuce zahájené před 28. 10. 2021 kvůli dluhům u veřejnoprávních subjektů, městských dopravních podniků a dalších podobných institucí. V období od 1. září do 30. listopadu 2022 musí dlužník uhradit zbylý dluh a poplatek 1 815 korun.

Co bývá největší překážkou pro využití Milostivého léta?

Mnoho lidí neví, že musí mít exekuce pouze proti státu nebo městu. Někdo má exekuce proti nějakému soukromníkovi nebo má dluh vůči státu, ale není to v exekuci. Pro Milostivé léto musí být splněny obě tyto podmínky. Pak je samozřejmě také nutné mít peníze na zaplacení dlužné částky. Ne každý má dostatek peněz na zaplacení jistin a na náklady exekuce.

Jaké změny nastaly v podmínkách Milostivého léta proti prvnímu kolu?

Pro žadatele jsou nejvýraznější tři. Ve druhém kole má exekutor pouze patnáctidenní lhůtu na odpověď. Když to nestihne, žadateli se termín na zaplacení prodlužuje o tolik dnů, o kolik se zpozdí odpověď exekutora. To v prvním kole nebylo. Exekutoři odpovídali někdy tak pozdě, že dotyčný už nestačil zaplatit v termínu. Letos se ale také zdvojnásobily paušální náklady exekutorům. A je navíc jasněji definováno, co je to jistina.

Jak vaše poradenství konkrétně vypadá?

V ideálním případě si domluvíme schůzku a zde v kanceláři vše probereme. Zájem je však tak velký, že nemáme šanci se sejít se všemi. Hodně proto radíme lidem po telefonu. Jsou to dlouhé hovory, kdy žadatele navigujeme, jak mají postupovat a co si musí připravit. Často odkazujeme na web milostiveleto.cz, kde lidé mají možnost vygenerovat si dopis pro exekutora, který obsahuje veškeré náležitosti včetně paragrafů. Veškeré poradenství poskytujeme zcela bezplatně.

Alan Djurovič (36 let) Vystudoval sociálně ekonomickou fakultu na UJEP, pátým rokem pracuje jako dluhový poradce v ústecké pobočce organizace Člověk v tísni. Vedle přímého poradenství pro klienty se zabývá i osvětou a dělá workshopy finanční gramotnosti zaměřené na děti a mladistvé.

Jací lidé mají zájem o oddlužení v rámci Milostivého léta?

Je to velmi široký záběr napříč celým spektrem. Přicházejí lidé ze všech vrstev obyvatelstva, od lidí, kteří jsou vedeni na úřadu práce, až po podnikatele.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad úspěšného vyřešení exekuce?

Paní Markéta je matka samoživitelka se třemi dětmi. Měla dluh u dopravních podniků a dluh vůči psychiatrické léčebně. Vše souviselo s její nemocí. Byla dlouhodobě léčená v Bohnicích. Během této doby dostala od dopravního podniku řadu pokut, které neřešila, protože měla problémy psychického rázu. Příjem měla příjem tak malý, že stěží utáhla domácnost. Přišla se k nám poradit. Protože měla dluhy vůči dvěma státním subjektům, mohli jsme jí pomoci nejen s vyřízením žádosti, ale také se zaplacením jistiny z peněz ze sbírky SOS Milostivé léto. Tu Člověk v tísni vyhlásil minulý rok na podporu lidí, kteří jinak neměli šanci se z dluhové pasti vymanit.

Máte ještě nějaké doporučení na závěr?

Chtěl bych žadatelům připomenout, že je důležité odeslat dopis exekutorovi nejpozději do poloviny listopadu. Pak už nemusí být šance Milostivé léto stihnout.