Desítky domů za sto milionů. Vedení Ústí plánuje obří nákup nemovitostí

Většina nemovitostí je v Předlicích, další v Krásném Březně, v centru či v přilehlých městech Trmice a Chabařovice.

„V Předlicích jde často o bloky domů vedle sebe. Některé z domů jsou obývané, dokonce i opravované, některé jsou v horším technickém stavu, některé bude zřejmě nutné zdemolovat. Nemovitosti, které jsou obývané, tak jejich nájemníci trvale plní své závazky a domy nevybydlují, protože vědí, že by nové bydlení hledali těžce,“ řekl primátor Petr Nedvědický (ANO).

V prodeji je například část bloků ve Sklářské ulici nebo nemovitost Na Nivách s velkým pozemkem.

Majitelé podle primátora chtějí nemovitosti prodat za cenu kolem 110 milionů korun, což je částka k jednání. Na pořízení by magistrát využil 100milionový úvěr.

„Když dnes nájmy stačí na provoz, nevidím důvod, proč by to nemohlo stačit do budoucna. Stát vypisuje dotace na opravy, na podporu bydlení, generální opravy nebo zbourání domů v nejhorším stavu. Město by hlavně do budoucna mělo byty. A ne všechny domy jsou ve vyloučené lokalitě. Město by nebylo k ničemu tlačeno a domy by opravovalo postupně. Mně to opravdu po dlouhé době přijde jako velmi rozumný návrh. Prostřednictvím bytové politiky bychom chtěli trošku změnit strukturu obyvatel,“ sdělil primátor.

Tento plán je ovšem nutné prosadit na prosincovém zastupitelstvu a primátor chce vše projednat s jednotlivými kluby.

„Byl bych velmi rád, aby zastupitelstvo podpořilo tento nákup. Majitelé by preferovali prodej městu, ale jsou připraveni vše nabídnout i velkým developerům. Z toho máme obavy. Nemáme pozitivní zkušenosti s velkými vlastníky takového množství domů,“ upozornil Nedvědický.

Opozice: Od majitelů je to vrchol drzosti

Otázkou je, zda a proč je výhodný prodej pro stávající majitele nemovitostí. Jisté je, že rostou ceny elektřiny a plynu a pro řadu lidí bude stále těžší platit nájem. Jeden z majitelů domů Jaroslav Žižka to tak nevidí.

„Většina důvodů, kromě daně z nemovitosti, naopak svědčí pro to si nemovitosti ponechat. Náš důvod je prozaičtější. Prodej domů městu zvažujeme jako jeden z možných. Nový silný investor může rekonstrukci provést masivněji a rychleji, a tak změnit celé čtvrti periferií. Nicméně jsme připraveni si případně nemovitosti i ponechat,“ prohlásil Žižka.

Pokud jde o další politické subjekty na ústeckém magistrátu, tak hnutí PRO! Ústí, plán podporuje. „Chceme rozšiřovat bytový fond města, abychom mohli ovlivňovat sociální strukturu obyvatelstva,“ řekl jeden z jeho zastupitelů Martin Krsek.

Vyjednávání s dalšími kluby však nebude jednoduché. „Považuji to od majitelů domů za vrchol drzosti. V Neštěmicích jde o dům, který hořel, nemá střechu a je na demolici. Jde o majitele, za které jsme v Předlicích za čtyři miliony korun uklízeli skládku ve Sklářské,“ zlobila se neštěmická starostka Yveta Tomková (Vaše Ústí).

Důležité pro ni bude i to, za co chce město domy opravovat a demolovat. „A kde jsou znalecké posudky domů? Z našeho pohledu jde o danajský dar od majitelů,“ dodala Tomková.

Důvod ke koupi nevidí ani Věra Nechybová (UFO). „Ať nevymýšlí hlouposti několik měsíců před volbami. Pokud chtějí rozšiřovat bydlení, ať ho (vedení magistrátu) připraví v bývalém rektorátu na Severní Terase. Zatímco vyhodili peníze za různé ověřovací studie, do dnešního dne nemají projekt ani nepřišli s tím, jak to využít. Přitom zde může být až 60 bytů,“ argumentovala Nechybová.