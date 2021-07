Ústí chce začít vykupovat byty, žili by v nich senioři nebo samoživitelky

„Město by je kupovalo prostřednictvím portálu, kam občané mohou hlásit, že chtějí prodat byt. Na tomto webovém portále by je město evidovalo a v případě, že by se v rozpočtu na příští rok určily prostředky, tak by je kupovalo,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO), který bytovou koncepci připravuje.

Podobnou cestu zvolili v Chomutově. Radnice spustila projekt vykupování bytů před třemi roky a od té doby se osvědčil. „Nakoupili jsme 24 bytů, které splňovaly podmínky města. Zaměřovali jsme se na lokality, které byly problémové z hlediska občanského soužití. Z poloviny jsme uspěli a hlavně jsou spokojení nájemníci,“ řekl chomutovský primátor Marek Hrabáč (ANO).

Na výkup bytů od lidí by krajské město využívalo peníze i z projektu Ústecko-chomutovské aglomerace, současně je možné také čerpat dotace.

„Nyní je ta chvíle, kdy bychom měli začít a peníze využít na účely bytového fondu. Dotace se běžně pohybují od 85 do 90 procent. Ale jsou tam podmínky udržitelnosti, a není tak jedno, kdo byt může získat. Mohou to být například senioři, matky samoživitelky nebo někdo, kdo pracuje v Ústí například brigádně a jeho výdělky nejsou takové, aby dosáhl na nájemní byt,“ přiblížil Vlach.

Spíše menší byty

Zatím není jasné, kolik by město každý rok takových bytů mohlo koupit. Záležet bude na tom, kolik peněz z městského rozpočtu na dofinancování nákupu bytů zastupitelé schválí.

„Byl bych velmi rád, kdybychom začali postupně. Už nyní soutěžíme zhotovitele na rekonstrukci 36 městských bytů v Čelakovského ulici, které se otevřou příští rok. Myslím si, že kdyby se nám každý rok podařilo získat podobné číslo, byl by to úspěch. Záležet bude na tom, jak srozumitelný tento systém bude pro občany i zastupitele,“ sdělil Vlach, který věří, že každý rok se podaří do bytového fondu finance získat.

Město chce kupovat spíše menší byty, aby vyšlo vstříc i seniorům, kteří žijí ve velkých bytech, ale zůstali sami a finančně je to pro ně zátěž, a tak hledají alternativu.

Druhou variantou je, že by město byty nevykupovalo přímo od lidí, ale samo by je na realitním trhu vyhledávalo. Hradilo by je však opět pomocí dotace a částečně z rozpočtu. A také zde platí, že musí být jasné, kolik peněz na to v rozpočtu bude uvolněno.

„Tyto finance by byly určené na předfinancování nebo spoluúčast v dotaci na nákup. Město by mohlo byty kupovat i jen z vlastních prostředků, pak by je mohlo nabídnout komukoli a odpadla by nutná dotační udržitelnost projektu,“ podotkl Vlach.

Ta je třeba v případě bytů v Čelakovského ulici 20 let, po tuto dobu město musí státu garantovat, že bydlení pomůže seniorům.

Opozice souhlasí

S plánem nemá problém ani ústecká opozice. „Jsem zastáncem toho, že bychom měli co nejvíce byty vykupovat, aby město mělo kontrolu,“ poznamenala Yveta Tomková (Vaše Ústí).

Podle Věry Nechybové (UFO) je ale škoda, že město k této změně přistupuje až nyní a řadu nabízených domů současné vedení koupit odmítlo. „S touto myšlenkou jsme přišli již v roce 2018 a byly připravené i peníze v rozpočtu. Lépe je vykupovat celé domy než jednotlivé byty,“ poukázala Nechybová.

Většina měst se bytů zbavovala od 90. let v privatizaci a nyní jich radnice vlastní naprosté minimum. Ústí má v současnosti zhruba 680 bytů, nejvíce z nich je v Neštěmicích – kolem 400.

„Za každý byt, který bude v našem majetku, budeme rádi. Městu odpadne řada problémů, kdy si lidé stěžují na stav soukromých bytů i domů, ale město s tím nemůže nic dělat. O své byty se budeme moci starat, aby vypadaly lépe. Také si budeme moci vybírat, kdo v nich bude bydlet, protože nechceme, aby se ve městě obchodovalo s chudobou,“ doplnil Vlach.