Skiareály v kraji věří, že se lyžovat bude. Někde zdraží o desítky procent

V uplynulé zimní sezoně mohly být kvůli covidové epidemii lyžařské areály otevřené jenom devět dní. Některé se neotevřely vůbec.

„Pořád řešíme propady tržeb z minulé sezony, proto ani nepřipravujeme žádné novinky, jsme rádi, že žijeme,“ stručně zhodnotil situaci vedoucí provozu lyžařského areálu Zadní Telnice na Ústecku Ivan Soukup. „Museli jsme zvednout ceny skipasů asi o 10 procent, doufám, že to pokryje zvýšené náklady za energie,“ doplnil.

Celodenní lyžování na Telnici vyjde na 600 korun, což je o 50 korun více než loni nebo předloni.

„V roce 2015 stála permanentka na jeden den 490, myslím, že to není velké navýšení,“ zmínil vedoucí provozu s tím, že v prodeji už jsou i roční permanentky – nepřenosná s fotografií vyjde lyžaře na sedm tisíc korun, přenosná, kterou může využívat více lidí, pak stojí 10 tisíc.

Loni to bylo šest tisíc za nepřenosnou a devět tisíc za přenosnou. „Těm, kteří si loni koupili roční skipas, zůstává v platnosti i letos,“ upozornil Soukup.

Hlouběji do peněženky budou muset sáhnout lyžaři i ve skiareálu na Bouřňáku na Teplicku. Ceny za lyžování se tam zvýší o 30 i více procent. „Záleží na druhu skipasu a na počtu hodin,“ uvedl ředitel areálu Jaroslav Andres. „Důvodem je hlavně zvyšování cen energií a pohonných hmot,“ zdůvodnil Andres s tím, že do zvýšení cen jízdného se naopak nepromítají investice do areálu.

Na zimní sezonu pořídili novou rolbu na úpravu sjezdovek nebo nová sněžná děla. „Do nových cen chceme zakomponovat i finanční příspěvek skialpinistů na údržbu sjezdových tratí a rozvoj našeho sportcentra,“ poznamenal ředitel. Právě na Bouřňáku a v jeho okolí je spousta tratí pro skialpinisty.

Poprvé ski-bike pas

Za stejné ceny jako minulou sezonu budou lyžovat návštěvníci sportovního areálu Klíny na Mostecku. „Sice jsme o zdražení uvažovali, ale nakonec to dělat nebudeme. Necháváme ceny z loňské sezony, která se sice nerozjela, ale ceník je platný,“ uvedl jednatel areálu Josef Dlouhý.

„Nemusíme se vymlouvat na ceny elektřiny, máme ji zafixovanou, takže nám náklady nijak razantně nestoupnou,“ dodal. Za celodenní jízdné tak dají dospělí 490 korun, dvoudenní pak bude za 900 korun.

Pro návštěvníky bude otevřena nová půjčovna lyžařského vybavení a také skialpových lyží. A v provozu, byť trochu omezeném, zůstane i zipline, kdy se zájemce ve speciálním úvazu prolétne na kladce s elektropohonem přes Šumenské údolí. „Provoz bude nepravidelný, bude záležet na počasí a hlavně zájmu,“ podotkl Dlouhý.

A ještě na jednu novinku se mohou návštěvníci těšit, poprvé si letos mohou koupit i ski-bike pas.

„Bude to permanentka na lanovku a je jedno, jestli přijedete v zimě lyžovat, nebo v létě jezdit na kole,“ přiblížil Dlouhý. „Za šest tisíc korun ho lidé mohou využívat od doby, kdy se letos začne lyžovat, až do října příštího roku,“ dodal.