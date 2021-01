Vleky v Telnici stojí, provozovatel ustoupil od ohlášené rebelie

„Spuštění vleků nám bylo bohužel znemožněno. Včera (v pátek, pozn. red.), když nás tady navštívil okresní i krajský náčelník policie, jsme se v podstatě shodli na tom, že dnes můžeme vleky spustit. Jenže ještě večer vyšlo nové vládní usnesení a policie nám sdělila, že nám spuštění vleků znemožní,“ okomentoval situaci vedoucí provozu Ivan Soukup.

Podle svých slov byl připraven nařízení i porušit, ale policie mu doporučila, aby to nedělal. „Byl jsem ochoten i přijmout, že mě budou popotahovat za to, že porušuji vládní nařízení, ale síla nakonec zvítězila,“ oznámil Soukup krátce po deváté hodině.

Desítky rozmrzelých lidí tak do areálu přijely zcela zbytečně. „Je to škoda, přijel jsem si zalyžovat z Teplic, těšil jsem se na to. Mohli o tom alespoň dát vědět včas,“ zlobil se na místě lyžař Michal. „My jsme přijeli až z Děčína a teď se můžeme otočit a jet zase domů. Jsme naštvaní,“ přidala se i rodina Polákových.

Podle Soukupa se ale provozovatelé areálu snažili návštěvníky o tom, že nakonec neotevřou, informovat včas. „Když jsme se dozvěděli, že vleky nebudeme moci spustit, informovali jsme o tom na Facebooku i na serveru Holiday info. Po areálu jsme to všude rozvěsili,“ podotkl vedoucí provozu.

Situaci na místě už od rána monitorovali i policisté, zasahovat ale nakonec nemuseli. „V ranních hodinách jsme se dostavili na místo, kde jsme hovořili s provozovatelem skiareálu. Upozornili jsme ho na to, že usnesení vlády o platnosti nouzového stavu nadále trvá. Provozovatel nám sdělil, že nechce porušovat vládní nařízení a skiareál nespustí. V průběhu dne ale samozřejmě budeme situaci dál monitorovat,“ sdělila mluvčí krajské policie Veronika Hyšplerová.

Krátce po desáté hodině už v areálu zůstávaly jen malé hloučky lidí. Někteří si vyšlápli sjezdovku pěšky, aby si alespoň trochu zajezdili, další pak z aut vyndavali sáňky, boby nebo běžky.

Podle Soukupa se už v pátek večer zvedla obrovská vlna podpory, vlekařům fandili lidé z celé republiky. „Psali nám lidé z Krkonoš i ze Šumavy, že si přijedou zalyžovat. Sice nás to těší, ale popravdě nám to nyní moc nepomůže. Od začátku sezony jsme přišli už o 3 až 4 miliony korun, což je na velikost našeho střediska hodně,“ podotkl Soukup.

Podle něj je dokonce možné, že budou mít nařízení vlády na skiareál likvidační dopady a vleky se na Telnici už vůbec nerozjedou. „Už opravdu nemáme kde brát. Musíme si sednout se společníky a rozhodnout se, co bude dál. Ale je možné, že úplně skončíme,“ potvrdil Soukup.

K usnesení vlády, které bylo vydáno v noci na sobotu, a které zakazuje přepravu lidí za účelem lyžování pak dodal: „Je zajímavé, že ho vláda stihla udělat večer narychlo, ale kompenzace pro nás ještě vypsat nestihla. Přitom zasněžování, rolbování, servis lanovek, revize a podobně nás něco stojí. Tak tady zase budou sáňkaři a bobaři, kteří budou nalepení na sobě bez dodržování jakýchkoliv hygienických pravidel a to nikomu nevadí,“ kroutil hlavou.