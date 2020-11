VIDEO: Nejdelší zipline v Česku má přes dva kilometry

Ocelové lano o délce 1 400 metrů je natažené přes Šumenské údolí v Krušných horách. Zipline vede ze sportovního a lyžařského areálu na protější svah, kde se pak přestupuje na další 800 metrů dlouhý úsek atrakce.

Krušnohorská zipline je vůbec nejdelší v Česku, pátou nejdelší v Evropě a v seznamu nejdelších zipline světa se vešla do první dvacítky. „Jako jediná na světě používá speciální kladky s elektromotorem,“ uvádí horské středisko Klíny na svých stránkách. „Nejprve jede kladka setrvačností a po zpomalení se spustí elektropohon a doveze vás do stanice.“

Při svezení se budete pohybovat až ve výšce 150 metrů nad okolním terénem rychlostí 75 km/hod. Maximální kapacita odbavení bude 10 osob za hodinu. Doba jízdy na prvním úseku se odhaduje zhruba na 5 minut, na druhém úseku pak cca 3 minuty.

Organizátoři počítají s jejím celoročním provozem, jízdenka pro jednu osobu by měla stát 950 Kč, v prodeji bude i lístek pro tandemový sjezd (dospělý + děti do 30 kg) za 1 450 Kč. Cena bude zahrnovat zapůjčení setu (celotělový úvazek, kladka s elektromotorem, helma), jízdu na dvou úsecích zipline a jízdu lanovkou nebo mikrobusem zpět do Sport areálu Klíny.

Majitelé atrakce doporučují provést nákup lístků a rezervaci zdarma, v současné době ale ještě stále probíhá kolaudace, očekávaný termín otevření se odhaduje na prosinec, případně leden příštího roku.