Vstupuji do nirvány. Ferratové lezení pohledem vystrašeného intelektuála

Říká se, že protiklady se přitahují. A tak se dám do holportu zcela logicky s někým, kdo se na rozdíl ode mě, který se bojí všeho, nebojí ničeho. Ostatně budeme na to jen dva. Žádná parta, ve které by ke slovu přicházely nejrůznější typy a všelijak lomené charaktery, jejichž vzájemné prolínání by se dobře popisovalo. Prostě jen tandem.