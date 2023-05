Ukrajinec převedl peníze z internetového podvodu, od soudu odešel s podmínkou

Havrana přivedla do jednací síně vězeňská eskorta, od letošního února je ve vazební věznici. S obžalobou souhlasil, soud tak nemusel provádět dokazování a verdikt vynesl o několik desítek minut později.

Podle obžaloby mladý muž, který v České republice pobývá čtyři roky a tady si vydělával při různých brigádách načerno, ovládal dva bankovní účty, na kterých skončily zcizené peníze. Umožnil, aby peníze z těchto účtů byly vybrány v bankomatech Praze.

„To, co je v obžalobě, je pravda, cítím se být vinen. Nezajímal jsem se, odkud peníze jsou,“ uvedl před soudem.

Sehrál tak roli v phishingovém útoku, což je typ internetového podvodu, při kterém se z lidí pachatel snaží vylákat osobní údaje. V tomto případě neznámý podvodník získal od klientky Komerční banky přes falešné internetové stránky, které se tvářily jako pravé internetové bankovnictví, potřebné údaje. Díky tomu se dostal k bankovnímu účtu, ze kterého vyvedl celkem 600 tisíc korun. Peníze hned přeposlal na jiné bankovní účty, u kterých mohl platební transakce provádět právě obžalovaný.

Peníze nakonec skončily neznámo kde. Je možné, že to neví ani sám Havran. Jeho úkolem bylo umožnit a potvrdit finanční transakce. „Kdybych věděl, odkud peníze pocházejí, že od té ženy, tak bych s tím nesouhlasil,“ prohlásil před soudem.

Po pachateli, který peníze z bankovního účtu podvedené ženy vyvedl, podle žalobce kriminalisté dál pátrají.

Za zločin legalizace výnosů z trestné činnosti Havranovi hrozilo vězení od jednoho do šesti let. Vzhledem k jeho dosavadní trestní bezúhonnosti a prohlášení viny žalobce navrhl dvacet měsíců vězení s tříletou podmínkou. Soudní senát návrh potvrdil. Rozsudek je pravomocný.

Jednání se zúčastnila také okradená žena. Požadovala, aby soud Havranovi nařídil uhradit způsobenou škodu 600 tisíc korun a k tomu 70 tisíc korun za duševní útrapy. Soud to zamítl s tím, že nárok by byl uznán v případě, že Havran by byl ten, kdo peníze z jejího účtu vyvedl.