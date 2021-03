Obec řeší záchranu starých německých náhrobků, čelí kvůli nim i výhrůžkám

„Do Starých Křečan jsme se dostali v rámci našeho projektu, kdy jsme dělali dokumentaci hřbitovů v kraji. Pak se nám ozvala radnice, že by od nás chtěla zpracovat nějaký návrh, co dál se hřbitovem,“ uvádí Jakub Děd ze spolku pro obnovu památek Omnium, který se například dlouhodobě stará o opravu Dittrichovy hrobky v Krásné Lípě.

Po odsunu se o hroby nikdo nestaral a obec chtěla udělat místo pro rozptylovou loučku. Firma, kterou si obec na přesun náhrobků najala, s nimi nenakládala opatrně. Některé zničila, část z nich se tak možná už zachránit nepodaří. Řada obrub hrobů, které se časem rozpadly, nechala obec zasypat.



V současnosti probíhá pasportizace všech náhrobků, poté je lidé ze spolku rozčlení na ty opuštěné a zdevastované. „První věc, kterou musíme udělat, je zaměření a kategorizace hrobů. To znamená kompletně si vykreslit každý hrob a určit, v jakém je stavu, jestli je na náhrobku čitelné jméno, a zapsat ho do databáze,“ vysvětluje další postup Děd.

Cílem spolku je také zjistit, kolik hrobů zůstalo a kolik z nich bylo odstraněno. Dalším krokem je navrhnout, jak by měl hřbitov do budoucna vypadat. Zpracování podkladů bude trvat zhruba dva měsíce, potom spolek předloží radnici návrhy, co s hřbitovem dál. Jednou z možností je například adopce hrobů, o které se nikdo nestará.

„Můžeme to vedení obce doporučit, ale zorganizovat si to musí sami,“ upozorňuje Děd.

Opravy za miliony

K hřbitovu se zachoval pouze jeden dokument z 90. let, který je podle starosty špatně čitelný. Vyplývá z něj však, že by se na hřbitově mělo nacházet zhruba 400 hrobových míst. Německé hroby jsou často v tak dezolátním stavu, že z nich prakticky nic nezbylo, 86 jich bylo v loňském roce zlikvidováno.

Rekonstrukce hřbitova vyjde na nemalé peníze, oprava jednoduchého náhrobku stojí od 10 do 20 tisíc, obnova velkých hrobek vyjde až na statisíce. „Konkrétně tady to odhaduji na několik milionů korun,“ vypočítává Děd.

To, jak se s náhrobky nakládalo, se stalo terčem kritiky loni. Na sociálních sítích kolovaly fotografie s hromadou poházených náhrobků a kamenů.

„Historicky tady docházelo k totální devastaci některých hrobů. Snažili jsme se alespoň ta torza, která na hřbitově zůstala, dát na jedno místo,“ obhajuje starosta obce František Moravec (hnutí Město Lidem) umístění náhrobků do rohu areálu.

„Pravda je, že v některých případech mám výhrady k práci lidí, kteří přesun kamenů z hrobů prováděli,“ dodává.

Nevylučujeme ani soud

Náhrobní kameny s alespoň patrnými zbytky jmen pochovaných lidí jsou srovnané na jednom místě, mimo areál hřbitova firma svezla pouze betonové nebo pískovcové hrobové rámy. „Myslím, že jsme zákon neporušili. Odezvou na různé reportáže jsou výhrůžné e-maily a urážky obce,“ konstatuje starosta.

Správa hřbitova se při odstraňování náhrobků a zbytků rámů řídila zákonem o pohřebnictví, tomu je ale podle Děda nadřazena česko-německá smlouva z roku 1992 o spolupráci. Obě strany se zavázaly k ochraně náhrobků strany druhé.

Děd řekl, že obci nic za porušení úmluvy nehrozí, neexistuje za to žádný postih. Starosta nevylučuje ani možnost, že kvůli mediálním výstupům záležitost skončí u soudu. „Vnímáme to tak, že byly zveřejněny nepřesné a chybné údaje, musíme hájit zájmy obce,“ doplňuje Moravec.

Práce na rekonstrukci budou pokračovat i letos. Začne se s opravami obvodové zdi, v dalších letech je naplánováno vybudování lesoparku, kde by mohlo vzniknout pietní arboretum se zbytky německých náhrobků.