Hasiči otestovali průjezdnost ulic, špatně parkující řidiče svolávali sirénou

„Tato akce (jmenuje se 3 metry k životu – pozn. red.) slouží k tomu, abychom upozornili řidiče, že hlavně na sídlištích nemůžou parkovat, kde je napadne. Silnice musí být průjezdné pro zasahující auta. Pro průjezd potřebujeme alespoň tři metry široký pruh,“ vysvětluje důvody kontroly mluvčí hasičů Lukáš Faják.

„Lidé stále častěji parkují nejen po obou stranách silnice, ale i přímo v křižovatkách, auta pak brání v průjezdu. Hlavně výškovou techniku, která se používá především k záchraně a evakuaci osob, potřebujeme dostat co nejblíže k budově, aby její nasazení mělo smysl,“ doplňuje mluvčí.

Problém s projetím mají hasiči už na prvním zkušebním místě, při průjezdu ulicí Vojanova musí kvůli zaparkovaným autům po obou stranách ulice zastavit. Do večerního ticha začnou blikat modré majáky a rozezní se siréna. Cílem světelných i zvukových signálů je přivolat majitele auta, aby si ho přeparkoval. Během chvíle se dva majitelé dostaví a s autem uhnou o pár desítek centimetrů. K průjezdu to stačí.

„Tady je to špatný dlouhodobě, parkovacích míst je málo, a když potom přijede takhle velké auto, nemá šanci projet,“ říká Jan, který počínání hasičů sleduje při venčení psa. „Deset let jsem tady jezdil s popelářským autem, vždycky tady byl problém projet. A navíc si myslím, že plno lidí neumí parkovat,“ je přesvědčen Jan.

Stejná situaci se opakuje v ulici Dr. Horákové. „Omlouvám se, přijel jsem z práce a nikde nebylo místo,“ líčí řidič, který svoje auto odstavil přímo v křižovatce. S šoférem hasičského auta se domluví, že stačí, když uhne na chodník. Trasa je poté volná. Podle velitele čety je při ostrém zásahu někdy nutné vzít auto do rukou a šetrně ho posunout stranou.

Další kontrolovanou ulicí je Žežická, i tady průjezd hasičskému autu blokují auta zaparkovaná po obou stranách silnice. „To není moje auto, to je mé tchyně,“ uvádí pán a rychle z vozu odstraňuje vrstvu sněhu. „Jinde nebylo místo a nevěděli jsme, že je nějaké cvičení,“ poznamenává.

Naopak sídlištěm Vyhlídka posádka hasičského auta projela téměř bez problémů. „Vyhlídka se zlepšila, bývala problematičtější. Špatná byla situace v Keplerově ulici, kde je tak úzké místo, že bych tam nevjel. Celá řada aut by musela přeparkovat,“ komentuje průjezd ulicemi velitel čety.

Odtahy i pokuty

S majiteli špatně zaparkovaných aut bude přestupek řešit městská policie. „Už nebude tak shovívavá vůči řidičům, kteří špatně parkují. Na místě jsou i odtahy, pokuty,“ upozorňuje na případné následky řidiče Pavel Bakule, ředitel ústecké městské policie.

„Předpokládám, že výstupem kontroly bude podání návrhů na změny provozu. Konkrétně v této lokalitě by bylo možné změnit některé obousměrné komunikace na jednosměrné. Parkování by se zlegalizovalo a přirozeně by se rozšířil počet parkovacích míst. Ale tohle by neměla řešit městská policie ani hasiči, ale správce komunikace,“ zmiňuje ředitel.

Poslední podobná akce se v Krásném Březně konala před sedmi lety, v ostatních částech města před deseti. „Od té doby přibylo aut, myslím, že je namístě kontroly průjezdnosti provádět častěji,“ nastiňuje Bakule.

Na tzv. kondiční jízdy do různých částí města vyjíždějí hasiči každou sobotu. „Strojníci se musí zdokonalit v jízdě. Město máme rozdělené na šest segmentů, které v rámci zdokonalovacích jízd pravidelně projíždíme, abychom si zmapovali terén. Nemůžeme to dělat z mapy,“ poznamenává mluvčí Lukáš Faják a vyzývá řidiče, aby dodržovali základní pravidla správného parkování.„Až nás budete potřebovat, přeparkovat už nestihnete,“ vzkazuje řidičům.

Další cvičné jízdy budou ve městě pokračovat v následujících týdnech. Na sídliště Severní Terasa a Dobětice vyjedou hasiči s městskou policií 29. ledna, průjezdnost silnic na Klíši a Střekově zkontrolují 8. února, do Mojžíře a Neštěmic pak vyjedou 18. února, ve všech případech to bude od 19 do 21 hodin.