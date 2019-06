Dubí koupí od kraje celnici na Cínovci, využije ji však až za osm let

„Kraj se stal vlastníkem budovy v roce 2008 na základě smlouvy o bezúplatném převodu od státu. Město Dubí o objekt na Cínovci projevilo zájem, aby mělo zajištěno, že nebude využit na nějaké nevhodné podnikání,“ uvedl hejtman kraje Oldřich Bubeníček (KSČM).

To potvrdil i starosta Dubí Petr Pípal (Severočeši.cz). Podle něj mělo město o budovu zájem už před jedenácti lety, ale přednost tehdy dostal právě kraj.

„Chtěli jsme ji získat proto, aby tu nebyly žádné nesmyslné krámy a vietnamské obchody. Druhým motivem pak bylo, že jsme tu chtěli vytvořit malé hornické muzeum s výstavou o historii hornictví. Jenže kraj nakonec řekl, že budovu chce, a získal ji,“ přiblížil Pípal.

Kraj poté nabídl Dubí nemovitost k pronájmu, což ale město odmítlo a stavba osm let chátrala. Až před dvěma roky ji kraj pronajal na deset let zájemci, jenž tu provozuje free shop.



Město respektuje, že od smlouvy nemůže v případě koupě odstoupit. Příjem z nájmu už by ale měl připadnout právě radnici.

„Když nám v dubnu přišla nabídka na koupi za 7,7 milionu, říkal jsem si, jestli se někdo nezbláznil. Ale pak jsme měli jednání s panem hejtmanem a i vzhledem k tomu dlouholetému pronájmu je cena nakonec 1,5 milionu,“ podotkl Pípal.

„Naše zastupitelstvo už to odsouhlasilo. Věřím, že až za osm let nájemní smlouva skončí, najde nové vedení města pro nemovitost smysluplné využití,“ dodal Pípal.

Cena budovy je podle hejtmana podstatně nižší než odhadní i proto, že v podmínkách prodeje bude stanoveno i to, jaké může, či nemůže být její využití, a město bude garantem, že se tak skutečně stane. Navíc bude ve smlouvě zakotvené i předprodejní právo zpět do vlastnictví kraje po dobu deseti let.

V roce 2008 se i kraj zavázal, že objekt po dobu deseti let nepřevede na nikoho jiného kromě státu a v případě, že bude znovu zavedena ochrana státní hranice, umožní mu bezplatně nemovitost užívat. Tento závazek vypršel v prosinci, a proto kraj nyní může budovu prodat.

Podobných celnic jako na Cínovci má Ústecký kraj hned několik, využití pro ně ale zatím nenašel. „Jedna z nich je například v Mníšku na Mostecku. Ta přitom ani nikdy nebyla v provozu. Než se dostavěla, otevřely se díky Schengenu hranice,“ zmínil hejtman Bubeníček.