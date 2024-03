Hlavně si nehrát na neohroženého hrdinu, říká pilot záchranářského vrtulníku

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Není to žádný exhibicionista, co by si rád nechával šimrat ego slovy jako frajer nebo hrdina. David Palička, pilot vrtulníku letecké záchranky v Ústeckém kraji, je skromný chlapík, co miluje svoji práci. Cesta k ní mu zabrala řadu let a spolykala hromadu peněz. „Teď sklízím ovoce,“ usmíval se při rozhovoru, během kterého musel dvakrát vzlétnout.