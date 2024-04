Aplikace e-shopu Temu krade data lidí víc než TikTok, varuje preventista

Pane Brhlíku, o všelijaké kyberšikaně se mluví hodně. Vy popisujete šesťákům nebo sedmákům nebezpečí sociálních sítí. Co jim konkrétně vyprávíte?

Cílem přednášek je naučit správné zabezpečení svých účtů. A to je správné heslo – ke každému účtu jiné. Na co si dát pozor, jak rozpoznat podvod, jak fungují sociální sítě, jaké informace sociální sítě o mně zjišťují, co sdílet nebo nesdílet, anonymita na internetu a v neposlední řadě, jak se bránit, komu se svěřit, kam se obrátit o pomoc v případě, že dochází k porušení některých pravidel nebo je porušován zákon. Prostě takový základní sumář, jak se chovat bezpečně na internetu. Děti se někdy dost diví, jak to ve skutečnosti funguje.

TikTok obsahuje mnoho personalizovaných funkcí, které mohou vést k uvolňování dopaminu v mozku, což je neurotransmiter, který způsobuje pocit radosti a potěšení.