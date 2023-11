Mladí v online světě podceňují rizika. A co vy? Ubráníte se kyberzločincům?

Především mladí jsou mnohdy nepozorní, a tím pádem náchylnější k podobným hrozbám. Například téměř jedna třetina z nich přiznala, že u důležitých věcí, jako je například bankovnictví, občas nebo dokonce často leccos potvrdí, aniž by si přečetli, o co jde. Vyplynulo to z průzkumu, který pro mBank zpracovala agentura STEM/MARK.

Přesto se mladí mnohem lépe, než ostatní věkové skupiny, v online světě orientují a cítí se v něm bezpečně. Jsou to spíše senioři, kteří se podle výzkumu snaží rozšiřovat si obzory v oblasti bezpečnostních nástrah. Oproti tomu mladí se vzdělávají méně a také deklarovali menší strach. Nástrah se bojí 52 % mladých, oproti 80 % seniorů.

Nejčastěji využívané činnosti na internetu jsou komunikační aktivity, nákupy, sledování informací a správa financí a obsluha bankovního účtu. Právě finance přitom představují velmi citlivou oblast.

„Neustále zaznamenáváme zprávy o čím dál vynalézavějších způsobech podvodníků, kteří se snaží vylákat osobní údaje za účelem odcizení finančních prostředků,“ varuje Martin Podolák, zástupce generálního ředitele mBank Česká republika pro oblast produktového a segmentového managementu.

Úspěšnost útoků závisí i na vás a vaší opatrnosti, moderních technologií a digitálního bankovnictví se ovšem bát nemusíme.

„Je ale důležité mít na paměti možná rizika a snažit se jich vyvarovat, velmi užitečnou funkcí je například možnost nastavení limitů pro různé typy transakcí. Díky tomu máte jistotu, že výběr z bankomatu nebo platba na internetu nepřesáhne stanovenou částku,“ dodává Podolák.

