Váš kolega lékař Marek Dvořák vás na Instagramu chválí. Zároveň dodává, že jste docela drsná a s ničím se nepářete. Jak se to projevuje?

Marek to asi myslel tak, že mě jen tak něco nezasáhne. A to je pravda. Jinak bych nemohla tuhle práci dělat. Snažím se vyřešit každou situaci co nejlíp a přitom asi trošku drsná jsem. Občas být musím.

Přišla jsem do práce, kouknu na nástěnku a vidím dopis. Pán mi děkoval, že jsem ho přemluvila a on si tak nemusel hledat místo na hřbitově. Věra Olexová vedoucí směny zdravotnického operačního střediska v Hradci Králové