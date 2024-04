Platit u lékaře jen to, co je v ceníku, pohotovosti čeká změna, slibuje Válek

Mnoho lékařů od pacientů vybírá nejrůznější poplatky, třeba jen za objednání. Je správně, že tu funguje tržní systém v šedé zóně?

My teď mapujeme všechny poplatky a chceme definovat, které jsou v souladu se zákonem. A ty, které jsou v rozporu se zákonem, tak ty zakážeme. Je řada výkonů, které nejsou hrazeny pojišťovnou, tak tam to bude v pořádku. Chceme, aby v tom byl pořádek. Aby skončilo to, co se dělo živelně posledních 10, 15 let, kdy se vybíraly peníze za kdeco.

Nedomnívám se, že se během pár měsíců vyčerpají přesčasy. My jsme podepsali nějakou dohodu. A v té je, že všichni lékaři v nemocnicích budou sloužit.