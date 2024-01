Lékaře nenaklonujeme. Část nemocnic se musí změnit, říká šéf VZP Kabátek

Jaká je nyní situace nemocnic?

Najely na běžný provoz. Mají podmínky, aby zajistily péči v plném rozsahu. To byl náš zájem, když jsme vstoupili do jednání mezi ministerstvem, lékaři i odbory a nabídli další peníze. Brzy začneme se všemi partnery podepisovat dodatky k úhradové vyhlášce, díky nimž dostanou zdravotníci přidáno téměř deset miliard. Nemám žádné signály, že by s tím měl být nějaký problém.

Místo obvyklé úhrady výkonů nabídneme sumu peněz za „vyléčení“ pacienta. Pokud bude léčba kvalitní, nemocnice na tom vydělá.