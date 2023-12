Lékaři vyčerpají zákonné přesčasy do druhé poloviny roku, varuje komora

„Ve druhé polovině roku budeme mít zase všichni problém,“ uvedla Hilšerová. Dodala, že někteří lékaři měli vyčerpáno zákonem povolených 416 hodin už v srpnu. Podle letošního průzkumu spolku Mladí lékaři, v němž odpovídalo 600 lékařů, kteří do služeb v nemocnicích nastupují, průměrně odslouží více než 900 hodin přesčasů za rok.

Podle Válka je vhodnější zavedení směnného provozu. „Protože směnný provoz znamená vyšší hodinovou mzdu, kratší pobyt na pracovišti a vyřešení toho problému s přesčasy. Pak bohatě stačí 416 hodin,“ řekl ministr. Pokud nemocnice směnný provoz nemá a lékař má po 24hodinové službě den volna, tak potřebují přesčasové práce víc.

Podle Válka by měli do přesčasových služeb nastupovat všichni nemocniční lékaři. Nyní jich v nemocnicích pracuje podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) asi 23 000. Podle dřívějších údajů jich slouží noční a víkendy asi 13 000 z nich.

Do protestu, kdy od prosince podávali výpovědi z přesčasové práce, se jich zapojilo podle ČLK přibližně 6 100. Podle Hilšerové ale není vhodné lékaře, kteří sloužit nechtějí, do toho nutit.

Zatím podle informací z nemocnic všichni výpovědi nestáhli ani po podepsání dohody mezi ČLK, v níž je členství lékařů povinné, lékařskými a zdravotnickými odbory, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) a ministerstvem zdravotnictví.

Ministr Válek v neděli v České televizi řekl, že stabilizaci situace očekává do poloviny ledna. „Předpokládám, že když prezident té organizace něco podepíše, tak pak to dodrží a bude se to realizovat,“ dodal ministr.

Podle dohody by měly platy lékařů v nemocnicích stoupnout od příštího roku o 5 000 až 15 000 korun, ostatní zaměstnanci dostanou k platu či mzdě pět procent navíc. Podle Hilšerové ale některé nemocnice nechtějí dohodnuté částky vyplácet, dávají lékařům další podmínky.

Do konce roku by měla VZP nabídnout nemocnicím úhradový dodatek, celkově mezi asi 300 nemocnic rozdělí tři miliardy korun. „Chápu, že v některých nemocnicích čekají na ty dohody s VZP,“ řekl Válek. Vyjednat by to s vedeními nemocnic měly podle něj odborové organizace.