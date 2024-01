Zdravotnictví nikdo neřídí, stát rezignoval, říká exšéf vinohradské nemocnice

Co jako bývalý ředitel velké pražské fakultní nemocnice říkáte na to, když někdo označoval protest lékařů jako nemorální?

Nelíbí se mi tvrzení, podle kterého si lékaři berou pacienty jako rukojmí. Základní akutní péče je přece vždy zajištěna. Jako ředitel jsem problémy se stávkou lékařů řešil v roce 2011. Akce organizovaná Lékařským odborovým klubem měla heslo „Děkujeme, odcházíme“ a byla zaměřena primárně na růst platů ve zdravotnictví. Tento problém byl tedy z větší části vyřešen, alespoň v možnostech České republiky. Jenže to je ta jednodušší část příběhu, složitější úkol je vyřešit nedostatek zdravotníků z pohledu náročného studia a ještě náročnější práce.

Rozpor vidím hlavně ve stárnoucí populaci a v rozvoji nových finančně náročných léčebných metod, které si tato skupina obyvatel nebude moci dovolit.