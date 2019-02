Vyhlášený klub v Doubici převzal exredaktor Rádia Svobodná Evropa

Provozovatel, který měl zařízení v nájmu, se ale rozhodl skončit. Místní ze širokého okolí i rekreanti z celé země, kteří sem chodili, však o kulturní vyžití nepřijdou. Rodina, jíž objekt patří, se rozhodla v činnosti pokračovat a udržet pověst, kterou si podnik vybudoval.

„Hledali jsme nejprve jiného nájemce, který by zachoval dosavadní styl, se kterým jsme byli spokojeni, a udržel kulturní povědomí o Fabrice, jež sahá daleko za hranice Doubice i Šluknovska,“ říká Martin Schulz, člen rodinného podniku, bývalý starosta obce a předtím mimo jiné redaktor a zástupce šéfa českého vysílání Rádia Svobodná Evropa.

„Nikdo takový se ale neobjevil a nápady předělat to na kavárnu či discoklub, který se sem vůbec nehodí, jsme odmítli. A tak se nakonec rodinná rada rozhodla, že si to necháme a zkusíme to sami. Nebudeme měnit personál, vzhled ani dramaturgii,“ dodává Schulz.

Fabriku kdysi koupila a zrekonstruovala jeho žena. Spravoval ji až dosud Jaroslav Navara, který působí ve Výběžku i jako zvukař či pořadatel letního open air Kyjovského festivalu.

Laco Deczi, David Prachař i UDG

Dostal sem Laca Decziho, Ruchadze Band, Marracash Orchestra či projekt Dunajská vlna, v poslední době tu hráli třeba Vladimír Václavek či populární česko-mexicko-kolumbijská kapela Mr. Loco.

Výstavu tu měl herec Marek Brodský, David Prachař se synem Jakubem a hudebníkem Pavlem Fajtem tu uvedli divadelní hru Život s krajtou.

Některé kapely zdejší zázemí využívají k soustředěním před natáčením nové desky nebo koncertní šňůrou. Patří k nim třeba i ústecká poprocková skupina UDG, která se sem zanedlouho nastěhuje už poněkolikáté, aby tu tentokrát nazkoušela program jarního turné, jímž oslaví 20 let na scéně. První koncert se odehraje 23. února právě zde.

Dalším už domluveným koncertem budou 8. března taktéž ústečtí Houpací koně, kteří tu pro změnu představí své nedávno vydané nové album Desolation Peak inspirované slavným románem Na cestě spisovatele Jacka Kerouaka.

Do Fabriky se kapely samy hlásí

„Dělají se tu i různé slavnosti či sportovní a dětské akce. To všechno zůstane. Jestli přidáme i něco navíc, o tom zatím nepřemýšlíme. Musíme se nejprve naučit tohle, přece jen je to jiný druh činnosti, než jsme v rodině dělali dosud,“ vypráví Martin Schulz.

„Ale známostí mezi muzikanty máme všichni dost, navíc Fabrika má svou pověst a mnohé kapely se hlásí samy, jestli tu mohou hrát nebo zkoušet, tak věřím, že to půjde,“ doplňuje.

Navara, kterého už starost o kompletní podnik vyčerpávala a chce se nadále věnovat jen produkci a zvučení, navíc neodchází zcela. S dramaturgií bude dál částečně pomáhat a dál tu bude zajišťovat i zvukařinu.

„Chci se jí teď věnovat naplno,“ říká s tím, že se fanoušci nemusí bát ani o osud Kyjovského festivalu. „Bude jako každý rok třetí víkend v červenci,“ ujistil Navara.