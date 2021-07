Developer Třešňák zboural ruinu plnou bezdomovců. Bez povolení úřadů

„Stavební úřad nevydal žádné rozhodnutí, nebo jiné opatření o demolici rozestavěné stavby v Mlýnské ulici. Ve věci bude stavební úřad dál postupovat dle stavebního zákona a s firmou JTH Space zahájí přestupkové řízení,“ potvrdil MF DNES mluvčí Teplic Robin Röhrich.

Demolici budovy zahájila Třešňákova firma JTH Space 2. července. Jak však uvedl Český rozhlas Sever, společnost postupovala protiprávně, protože na bourání neměla povolení stavebního úřadu.



„Jestli na to pan Třešňák neměl demoliční výměr, tak musí stavební úřad zahájit úkony dle zákona, s tím se nedá nic jiného dělat. Asi to není správné, i když my jako město v důsledku vítáme, že ta ruina konečně zmizela,“ připustil primátor Teplic Hynek Hanza (ODS).



Podle něj v posledních letech panovaly ohledně vlastnictví polorozpadlého objektu dlouhodobé spory. „Podle výkladu našich právníků byl vlastníkem budovy stát,“ podotkl Hanza.



Podle podnikatele Jaroslava Třešňáka však stavba oficiálně neexistovala a vzhledem k tomu, že byla v havarijním stavu, rozhodl se ji nechal srovnat se zemí co nejdříve. „V té budově v minulosti zemřeli tři lidé. Dovedete si představit, co by se psalo, kdyby se tam znovu někomu něco stalo? Kdyby se tam pod někým znovu propadl strop? To by byly titulky,“ uvedl Třešňák.



„Ta stavba nikdy nebyla zapsaná v katastru. V roce 1982 na ní bylo vydáno stavební povolení, začalo se stavět a v 90. letech, když ji město prodávalo, ji mělo nechat zapsat do katastru. To se ale nestalo. Takže ta budova oficiálně neexistovala,“ vysvětlil developer svůj pohled na věc.



Firma JTH Space, která patří do skupiny JTH Group, zbourala letitou ruinu během několika dní na začátku července. Nyní už na místě zůstávají jen základy objektu a tuny sutin, které budou k dalšímu zpracování odvezeny pryč. Demolice vyšla Třešňákovu firmu na 30 milionů korun.



„Myslím si, že to Teplicím pomohlo. Ale ať udělám cokoliv a myslím to dobře, jsem za to po zásluze potrestán. O té budově se psalo přes deset let, nikdo se jí nedokázal zbavit. Já s tím něco udělám a ještě mi hrozí pokuta,“ kroutil Třešňák hlavou.



Na místě by měla vzniknout luxusní čtvrť

Ruinu nedostavěného lázeňského komplexu z 80. let s přilehlými pozemky koupil Třešňák od pražské firmy Simmex. Jak už dříve prozradil, chce na místě postavit zbrusu novou luxusní čtvrť s dvaceti bytovými domy. Tři stovky bytových jednotek mají doplnit obchody, kavárny, supermarket, ale i menší hotel. Výstavba vyjde až na 900 milionů korun.



Celé čtvrti má dominovat obří mlýnské kolo s náhonem. Projekt počítá i s lávkou, která by propojila Havlíčkovy sady v městské čtvrti Šanov s Letnou a také se čtyřmi stovkami parkovacích míst, která budou ukrytá pod zemí. „Bude to opravdu luxusní bydlení 21. století,“ slíbil před časem Třešňák.



Koncept budoucí podoby Mlýnské ulice nedávno představil zastupitelům města uznávaný teplický architekt Petr Sedláček, který je jeho autorem.

„Osobně to pokládám za jednu z nejdůležitějších věcí v Teplicích. Mlýnská ulice je nyní lobotomie vzhledu města a staronová čtvrť, která zde vznikne, bude spojnicí mezi dvěma lázeňskými územími. Chceme z tohoto vředu města vytvořit místo k nadechnutí a relaxaci,“ řekl.