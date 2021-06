Teplický developer zbourá ruinu nedostavěných lázní, plánuje novou čtvrť

„Na projektu pracujeme už rok. Představili jsme studii, nyní zpracujeme projektovou dokumentaci. Začít s tím chceme co nejdříve. Věřím, že do dvou let by se mohlo začít stavět,“ sdělil Třešňák. Přiblížil, že odhadované náklady se pohybují kolem 900 milionů korun.

Nové čtvrti má dominovat obří mlýnské kolo s náhonem. Projekt počítá i s lávkou, která by propojila Havlíčkovy sady v městské čtvrti Šanov s Letnou a také se čtyřmi stovkami parkovacích míst, která budou ukrytá pod zemí. „Bude to opravdu luxusní bydlení 21. století,“ slibuje podnikatel.

Studii představil zastupitelům města její autor, teplický architekt Petr Sedláček.

„Osobně to pokládám za jednu z nejdůležitějších věcí v Teplicích. Mlýnská ulice je nyní lobotomie vzhledu města a staronová čtvrť, která zde vznikne, bude spojnicí mezi dvěma lázeňskými územími. Chceme z tohoto vředu města vytvořit místo k nadechnutí a relaxaci,“ řekl.

Ruina nedostavěného lázeňského komplexu, která už desítky let chátrá a poskytuje útočiště bezdomovcům, by podle Sedláčka mohla padnout k zemi ještě do konce letošních prázdnin. Město ale nyní bude muset vyřešit, kam lidi bez domova z chátrajícího objektu přesune.

„Komunikujeme s odborem sociálních věcí a s organizacemi Květina a White Line, jež se starají o lidi bez domova. Snažíme se situaci řešit,“ potvrdil primátor Teplic Hynek Hanza (ODS) s tím, že záměr výstavby nové čtvrti se mu zamlouvá.

Primátor: Mám z toho nápadu radost

„Mám radost, že by se konečně mohly pohnout ledy u této stavby bez vlastníka. Je to opravdu vřed města po bývalém režimu, s kterým jsme dlouhé roky nemohli nic dělat. Záměr pana Třešňáka objekt zbourat proto vítám. Nevím, zda je reálné, aby budova padla ještě do konce prázdnin, ale budu v to doufat. Čím dříve zmizí z našeho města, tím lépe,“ podotkl primátor.

Podle něj se jedná o zásadní záležitost a jeden z nejlepších záměrů, který kdy Třešňák v lázeňském městě představil. „Mohu jen doufat, že bude skutečně realizován. Strašně bych si přál, aby tam následně vyrostla ta zástavba, aby se propojily dvě části města, které jsou nyní násilně odděleny. Vznikla by staronová čtvrť, která tam vždy byla, ale bohužel šla za bývalého režimu k zemi. Moc by se mi líbilo, kdyby tato část města byla opět plná života,“ podotkl primátor.

Někteří lidé na sociálních sítích už se ale o budoucnosti Mlýnské vyjadřují negativně. Podle nich možná Třešňák nechá ruinu zbourat, následně ale bude čekat na investora, který výstavbu bytových domů zaplatí. Což prý může trvat i desítky let.

Narážejí přitom na dřívější smělé plány developera, jako například výstavbu tzv. Šanovské věže na místě bývalých Městských lázní. Ty nechal Třešňák zbourat v roce 2008, ale 80metrový mrakodrap, kvůli kterému Tepličané dokonce sepisovali petici, dodnes nestojí.

„Já bych to postavil, ale nepovolilo mi to město,“ hájí se Třešňák a poukazuje na další projekty, které se mu v Teplicích podařilo dotáhnout do konce.



„Podívejte se třeba na zimní stadion. Zboural jsem ruinu a dnes tam stojí supermarket. Podařilo se mi i vrátit život do Krupské ulice a centra města, kde dnes stojí nákupní centrum Fontána,“ argumentuje.