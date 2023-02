Strabag zaplatí za podvod při opravě čtvrti v Děčíně 1,5 milionu korun

„Ačkoliv jsme přesvědčeni o tom, že při realizaci zakázky v Děčíně došlo k individuálnímu selhání našich bývalých zaměstnanců, a nepovažujeme tedy za spravedlivé jej připisovat celé firmě, rozhodli jsme se v zájmu ukončení věci podepsat se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, kterou dnes schválil soud,“ řekla mluvčí Strabagu Edita Novotná.

Rozhodnutí je pravomocné.

Firma uzavřela v roce 2017 smlouvu s městem Děčín na jednu etapu obnovy historické části Podmokly. Od května 2018 do konce února 2019 podle soudu prostřednictvím jednoho zaměstnance za souhlasu jeho nadřízeného fakturovala Děčínu práce, které nebyly provedeny, a materiál, jenž na stavbu nebyl dodán.

Oba muži jsou trestně stíháni. Vzniklou škodu ve výši 2,8 milionu korun firma městu již dříve uhradila.

Stavební práce v zakázce za 54 milionů měly být původně dokončeny v květnu 2019. Strabag měl na starosti úpravy několika ulic. Děčínský magistrát uváděl, že firma stavbu svévolně mění a že některé návrhy, které Strabag předkládal, byly v rozporu se zákonem. Smlouvu město vypovědělo.

Společnost nyní souhlasila s trestem, který je podle státního zástupce Lukáše Otipky adekvátní. S tím souhlasil i soud. „Navržený trest je přiměřený, kvituji povinnost zveřejnit odsuzující rozsudek,“ uvedl soudce Martin Trubák.

Pokud by se společnost nedohodla na vině a trestu, hrozil by jí vyšší peněžitý trest nebo uložení trestu zákazu účastnit se veřejných zakázek. „Vzhledem k tomu, že společnost Strabag má stovky zaměstnanců, by takový trest byl nepřiměřeně přísný, proto jsem na takovém trestu netrval,“ uvedl Otipka.