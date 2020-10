Desítky let chátrající zámek má nového majitele, hned se pustil do oprav

7:07

Třicet let opuštěný a poničený barokní zámek v obci Poláky na Chomutovsku má znovu ožít. Do čtyř let ho chce částečně opravit a zpřístupnit nový majitel Miloš Dempír. Návštěvníci tam poznají bydlení drobné šlechty na počátku 20. století.