Kouřící domečky i ozdoby. Manželé oživují tradici ručně vyráběných dekorací

„Základní tvary vyřezáváme strojově. Následně každý kousek musíme vzít a ručně hrany očistit. Pak jednotlivé díly barvíme, moříme, lepíme dohromady. Ruční výroba je z devadesáti procent, každý výrobek je originál,“ říká Lukáš Rubek.

Jejich nejznámějším výrobkem je oblouk, který vychází z tradičního krušnohorského motivu a má certifikát regionální produkt Krušnohoří. Skládá se ze dvou stejně vyřezávaných desek s vánočním motivem, případně dalšími nalepenými ozdobami. Oblouk stojí na podstavci z masivního dřeva.

„Původně jsme oblouky lepili, ale byla komplikovaná výměna osvětlení, pokud přestalo svítit. Teď desky oblouku u sebe drží malé magnety, takže ho lze rozebrat a světelný řetěz snadno vyměnit,“ popisuje Blanka Rubková. Výroba jednoho oblouku zabere dvě až tři hodiny, záleží na jeho náročnosti.

Tradice výroby vyřezávaných krušnohorských oblouků a dalších dřevěných dekorací je stará přes tři sta let. Tvar oblouku symbolizuje vstup do hornické štoly. Jejich osvícení, dříve se na oblouk umisťovaly svíčky, pak touhu horníků po denním světle, které měli možnost zahlédnout jen vzácně.

„Na německé straně hor tradiční výroba ze dřeva trvá dodnes. U nás se obyvatelé od řemesla postupně odklonili. Mohl za to i rozvoj průmyslu v podhůří, lidé odešli za výdělkem tam a doma už neměli potřebu kvůli obživě něco vyrábět. Zaniklo plno malých dílen,“ vypráví Rubek.

Rodina začala s řemeslem v roce 2007, inspirovali je přátelé z Německa. Dřevěné dekorace vyrábí z nejkvalitnější březové překližky o síle tři milimetry. Kvůli válce na Ukrajině se letos potýkali s výpadkem dodávky dřeva, zpřetrhal se dodavatelský řetězec. K tomu vinou inflace narostly nejen náklady na obalový materiál, svítící řetězy a další doplňky, ale i cena energií.

„I my jsme museli výrobky zdražit, a to do deseti procent. Je poznat, že lidé více šetří a více rozmýšlejí, co koupit. Oproti minulým letům máme méně poptávek po obloucích, ale zase více kupují menší a levnější dekorace. Naštěstí nejsme na řemesle existenčně závislí, děláme to spíš pro radost,“ konstatuje Rubek, který je profesí klempíř a pokrývač.

„Klempířem byl můj děda i táta. Já jsem šel studovat na průmyslovku a pak pracoval jako programátor. Víc mě to ale táhlo k rodinnému řemeslu a pak i ke dřevu,“ usmívá se.

Místo vánočních motivů jezevčíci

Srdcem dílny jsou dvě frézy a před časem přibyla laserová řezačka. „Na fréze jsme nebyli schopni vyrobit drobné věci. Laser díky čistému řezu a přesnosti dokáže i velmi malé a složité tvary, a mohli jsme tak rozšířit sortiment,“ líčí Rubek.

Motivy svých výrobků si sami navrhují. Neustále vymýšlejí něco nového či zdokonalují současné motivy.

Kromě vánočních dekorací – oblouků, stromků, ozdob, kouřících domečků – vyrábějí i ozdoby, kterými si lze zkrášlit či vybavit domácnost po celý rok. Jsou to různé svícny, závěsná svítidla, obaly na láhve, stojánky na ubrousku, podtácky a další.

„Děláme i zakázkovou výrobu, například i různé interaktivní pomůcky ze dřeva, vývěsní štíty, stojánky na fotografie, různé držáky. Dělali jsme i oblouk pro pejskaře, místo vánočních motivů na něm byli jezevčíci. Pokud to dokážu namalovat, tak to vyrobíme i ze dřeva,“ dodává Rubek.