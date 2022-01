Bílina změnila pravidla pohybu psů, bez vodítka mohou být na sedmi místech

„V rámci vyhlášky došlo k aktualizaci ploch a jejich vymezení, protože některé části bývalých ploch k tomu určených byly prodány soukromým vlastníkům nebo na nich vyrostlo parkoviště. To byl hlavní důvod, proč jsme vyhlášku aktualizovali,“ vysvětlila starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO).

Lidé mohou své mazlíčky „na volno“ venčit například na louce u zdravotního střediska Za Chlumem, před panelovými domy v ulici Antonína Sovy, na zelené ploše v ulici 5. května či v ulicích Mírová, Důlní nebo Kyselská mezi řekou Bílina a kolejemi.

„Změna vyhlášky proběhla i na základě toho, že psi musejí být od loňska čipovaní, takže jejich majitelé už nemají povinnost nosit u sebe známku vydanou městským úřadem. Nicméně majitel musí být schopný doložit, že má poplatek za psa zaplacený – buď známkou, její fotografií, nebo dokladem o zaplacení,“ doplnila starostka s tím, že změny ve vyhlášce začnou platit 1. února.

Na dodržování vyhlášky budou dohlížet strážníci a v případě problémů s volným pobíháním psů v lokalitách, které k tomu nejsou určené, mohou lidem udělovat pokuty. „Pokud se pes bez vodítka pohybuje jinde, než má, hrozí majiteli bloková pokuta až do výše 10 tisíc korun,“ upozornil ředitel městské policie Milan Liška.

Podle něj však strážníci většinu takových provinění řeší domluvou nebo pokutou v řádech nižších stokorun. „Pokud by to byl například nějaký velký pes, který by ohrožoval kolemjdoucí, tam je to na pokutu bez řečí. Když se ale jedná o menší psy, kteří nikoho neohrožují, je to spíše na domluvě,“ přiblížil Liška s tím, že strážníci kontrolují i to, zda má majitel psa řádně přihlášeného v evidenci a jestli po něm uklízí exkrementy.

„Spíš než stížnosti na volné pobíhání psů evidujeme stížnosti právě na to, že lidé po svých psech neuklízejí,“ dodal Liška. Na úklid exkrementů přitom město občanům zdarma poskytuje sáčky, které jsou k vyzvednutí v informačním centru či na podatelně městského úřadu. Po městě jsou také rozmístěny koše pro pejskaře, do nichž jsou sáčky pravidelně doplňovány.