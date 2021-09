Ministerstvo kývlo, pod věčně ucpanou Bílinou povede vytoužený tunel

Tunel pod městem bude mít dva tubusy s celkem čtyřmi jízdními pruhy, dvěma v každém směru.

„Ano, byla vybrána varianta Z ve čtyřpruhovém uspořádání, která obsahuje i tunelové stavby. Takzvaně zelenou bude mít stavba v okamžiku vydání pravomocného stavebního povolení,“ potvrdil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Vedení města zprávu uvítalo. „Zatím máme pouze neoficiální informace, že byla tunelová varianta centrální komisí schválena. Jsme za to samozřejmě moc rádi. Konečně vidíme to pomyslné světlo na konci tunelu a věříme, že všechny práce půjdou, jak nejrychleji mohou, abychom se v roce 2032 mohli tunelem skutečně projet,“ řekla starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO).

Náklady na výstavbu tunelu pod silnicí I/13 jsou dle technicko-ekonomické studie spočítány na 6,3 miliardy korun bez DPH. Kdo bude stavbu hradit, však zatím není zcela jasné. „Řešení konkrétního finančního nástroje je v tuto chvíli předčasné. S vysokou pravděpodobností bude ale plně financována z národních zdrojů,“ podotkl Jemelka.

Další osud stavby je nyní v rukách Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které musí pro danou akci připravit záměr projektu a následně dokumentaci EIA pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Důležitá spojnice

Silnice I/13 je důležitou spojnicí mezi Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem. Spojuje města Karlovy Vary, Ostrov, Klášterec nad Ohří, Chomutov, Most, Bílina, Teplice, Děčín, Česká Kamenice, Nový Bor, Liberec, Frýdlant a Habartice na hranicích s Polskem.

V Ústeckém kraji je z velké části čtyřpruhová. Pouze dvoupruhový průtah Bílinou s několika kruhovými objezdy je však nejkritičtějším místem celé trasy a každodenně se zde tvoří dlouhé kolony.

To by měl změnit právě plánovaný obchvat, jenž počítá s 3,2 kilometru dlouhým tunelem vedoucím pod centrem města. Jeho výstavba by měla být zahájena v roce 2029 a dokončena o tři roky později. Součástí stavby budou i dvě mimoúrovňové okružní křižovatky, které vzniknou na začátku a konci tunelu, a čtyři mostní konstrukce.