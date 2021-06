Soud v Mostě zprostil pětici mužů obžaloby z podpory levicového extremismu

Zmíněnou Síť revolučních buněk obžaloba charakterizovala jako hnutí útočící na základy demokratického státu. V minulosti se hlásilo ke žhářským útokům na policejní auta, protože policisté brání kapitalistický režim. Zapálili například vůz mužů zákona na litvínovském sídlišti Janov.

Terčem jejich útoků byla i mýtná brána nebo pražská restaurace Řízkárna, jejíž majitel podle nich vykořisťoval zaměstnance.



Hnutí po útocích zveřejňovalo na internetu komuniké, v nichž činy obhajovalo.

Hlavní postavou celého procesu u mosteckého soudu je známý aktivista Lukáš Borl, jenž podle žalobce hnutí dokonce založil. Jeho texty obhajující útoky pak měl nejen šířit, ale některé i sám napsat. Zároveň dle státního zástupce spáchal tři žhářské útoky, vydíral majitele Řízkárny, prokazoval se falešnou občankou a posprejoval zeď ruzyňské věznice.

Borl, jenž kvůli kauze strávil nějakou dobu ve vazbě a soudil se se státem kvůli neposkytování veganské stravy za mřížemi, většinu z vyjmenovaného už dříve odmítl, přiznal se k falešnému dokladu a posprejování zdi.

Pokud jde o texty, vydírání a žhářské útoky, senát ho zprostil, protože se jeho vina nepodařila prokázat. U dvou skutků, které sám přiznal, ho uznal vinným, ale upustil od potrestání.

„Od spáchání skutků uplynula doba šesti let, škoda pak nepřesáhla tři tisíce korun,“ uvedla k důvodům tohoto kroku předsedkyně senátu Dagmar Šebková.

Soud zcela zprostil další obžalované Petr Sovu, Václava Macha, Martina Ignačáka a Lukáše Nováka, kteří se podle státního zástupce také dopustili trestného činu založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka.

Například Novák a Ignačák měli přechovávat a šířit anarchistickou literaturu. Podle senátu buď nebylo prokázáno, že se to vůbec stalo, nebo že by tím spáchali trestný čin.

Obžaloba čítala celkem třiadvacet skutků spadajících do let 2014 až 2016. Všem obžalovaným původně hrozil trest od tří do deseti let.

Vyhlášení rozsudku se účastnili pouze Borl a Sova. Oba se na místě vzdali práva na odvolání. Státní zástupce naproti tomu podal odvolání vůči všem pěti hned na místě. „Nesouhlasím s hodnocením důkazů,“ řekl po vynesení verdiktu žalobce Václav Richter.

Sova a Ignačák byli v minulosti ještě s několika dalšími lidmi obžalovaní v kauze s názvem Fénix spočívající v údajné přípravy teroristického útoku na vlak s vojenským materiálem. Soudy však nakonec všechny očistily.

Z vyšetřování nicméně nakonec vzešel výše zmíněný případ, který mostecký soud projednával přes dva roky.