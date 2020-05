Měl silnou vadu řeči, dnes patří mezi nejlepší české komentátory hry FIFA

12:00 , aktualizováno 12:00

Až do šestnácti let měl silnou vadu řeči a koktal. To mu však nezabránilo, aby se stal komentátorem sportovních akcí. Dnes je Filip Lejček jedním z nejvyhledávanějších moderátorů esportu, tedy elektronického sportu, který se odehrává ve světě počítačů, konzolí a mobilů.