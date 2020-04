Hložek, Musa, bývalí hráči. Virtuální derby láká na esportový souboj

Každý z týmů bude mít osm reprezentantů - zástupce áčka, bývalé fotbalisty, slavné fanoušky a esportové hráče. Oba kluby je oznamují postupně.



Za Spartu si zahrají například mladíci Adamové Hložek a Karabec.

„Už se těším, bude to poprvé v dospělých, co si zahraju proti Slavii. Je to teda trošku něco jiného než normální fotbal, ale i tak se těším. Hlavně ale jde o dobrou věc, to je vždycky dobře, když se pomáhá. Věřím si, myslím si, že jsem celkem dobrý,“ uvedl pro klubový web šestnáctiletý Karabec, který v zimní přípravě nakoukl do letenského A-týmu.



Vstupenky můžete koupit v síti Ticketportal Zájemcům, kteří si na stránkách Ticketportal koupí dražší lístek za 300 Kč, nachystaly kluby zvláštní překvapení.

Za Slavii si zahrají záložník Lukáš Provod či útočník Petar Musa. „Je to hezké zpestření téhle pauzy. Hlavně si ale myslím, že to může být zajímavé pro fanoušky. Když to pomůže těm, kteří to nejvíce potřebují, je to ještě lepší,“ podotkl Provod.

Každý z osmi účastníků odehraje jedno utkání a za každé vítězství si tým připíše bod. Pokud zápas skončí 4:4, oba rivalové se rozejdou smírně. Esportový souboj mezi pražskými „S“ bude v neděli od 11:00 vysílat Česká televize, sledovat jej půjde také na streamovací platformě Twitch.

Oba týmy se při imaginárním derby virtuálně snaží překonat návštěvnický rekord přes 50 tisíc diváků z derby v roce 1965 na Strahově. Fanoušci si mohou kupovat vstupenky až do neděle a celý výtěžek půjde na pomoc zdravotním sestrám.