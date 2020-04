Profisport stojí, přichází změna. Nastává zlatá doba esportu

Není pochyb o tom, že pandemie koronaviru, která zcela ochromila sportovní svět, je požehnáním pro jeden nový, který se už chvíli viditelně rozpíná.

Pro svět esportu, profesionálního hraní počítačových či konzolových her. Ten zažívá zlatou horečku.

„Lidé hledají novou zábavu. I ti, kteří by se ještě před měsícem nad čímkoli virtuálním ofrňovali, teď berou zavděk přenosy z esportu,“ vidí Ladislav Dyntar, šéf týmu eSuba, nejúspěšnějšího českého esportového uskupení. „I naše odvětví žije z větší části ze sponzorských peněz a řeší problémy, ale ekonomicky z toho vyjdeme vítězně.“

Na vysvětlenou pro ty, kteří tápou, co to ten esport vlastně je: představuje nejvyšší úroveň hraní konzolových her. Zahrnuje profesionální týmy a soutěže, které sledují na internetu miliony diváků. Generuje obří zisky, své hvězdy odměňuje smlouvami, které se stále víc blíží těm nejlukrativnějším v reálném sportovním světě.

A poutá čím dál větší pozornost.

Obzvlášť teď, když se během několika dní sportovnímu fanouškovi na neurčito zastavil svět.

BOJUJU ZA SPARTU! Prvním hráčem, který na eSport turnajích reprezentuje Spartu, je Richard Růžička alias MrRici.

Možná jste si také všimli, jak rychle se začal reálný sport ke svému vzdálenému příbuznému hlásit. V kritickém období spatřil naději, že si aspoň částečně udrží publikum: a dva odlišné světy do sebe začaly prorůstat.

Když bylo jasné, že na fotbalové EURO si budou muset fanoušci rok počkat, reprezentanti včetně českého útočníka Patrika Schicka rozehráli virtuální šampionát ve hře FIFA.

Třináctka vybraných cyklistů si to střihla o vítězství v tradičním závodě Kolem Flander: na dálku, z domova, na trenažérech, v online závodě, který fanoušci mohli sledovat i s odborným komentářem.

Samostatnou kapitolou je motorsport: formule 1, motocyklové závody nebo série NASCAR jsou v počítačovém zpracování graficky tak dokonalé, že často na první pohled ani nepoznáte rozdíl mezi hrou a televizním přenosem. Toho se dá využít - a nejen v čase koronaviru.

„Umím si představit, že třeba pro pořadatele závodů F1 bude současná situace signálem, aby si vytvořili zadní vrátka,“ předvídá Dyntar. „Nikdo netuší, jestli zase brzy svět neochromí něco podobného, takže by mohli jezdce začít připravovat na to, že kromě skutečného závodění budou soupeřit i virtuálně. Tím nabídnou alternativní řešení divákům a sponzorům.“

Esport totiž jistě celosvětovou krizi nejen přežije, ale ještě z ní vyjde silnější. Což investory láká.

Proto do něj dává peníze miliardář a šéf fotbalové Sparty Daniel Křetínský. Proto fotbalový reprezentant Jakub Jankto založil vlastní tým a postavil svým hráčům v Tuchoměřicích u Prahy luxusní areál za 30 milionů, kde kromě herních místností najdou bazény a posilovnu, profesionálního kuchaře a početný realizační tým včetně mentálního kouče.

Jenže české prostředí je zatím jen lehkým odvarem boomu, který esport prožívá v zahraničí.

Exkluzivní oděvní značka Louis Vuitton sponzoruje jen gigantické sportovní události: mistrovství světa ve fotbale, světový šampionát v ragby, basketbalovou NBA... A League of Legends, jednu z nejhranějších počítačových her.

Armáda Spojených států amerických byla léta spojená s NFL, ligou amerického fotbalu. Přešla ale na esport a podporuje akční strategické hry - z jejich hráčů totiž snáz rekrutuje zájemce o plnění skutečných vojenských úkolů.

Americká armáda zakládá esportovní tým.

Význam i vnímání esportu se mění, ale zásadní otázka zůstává: Má právo řadit se mezi „pravé“ sporty? Vždyť se při něm hráči nehnou z místa, těžko je můžete postavit na úroveň maratonců či desetibojařů. Jak zní protiargument?

„Taky cítím ten rozdíl. Ale je sport jen o tom, jak moc se zpotíte?“ ptá se Dyntar. „Dřív se i na olympiádě recitovalo nebo malovalo. A když už hodnotíme náročnost: špičkový hráč esportu denně tréninkem stráví deset hodin, včetně dřiny v posilovně. Potřebuje být fyzicky fit, protože na turnajích mu jde o velké peníze.“

To platí i v době pandemie, která esportu přihrála nečekanou šanci.