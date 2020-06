STO OBJEVŮ: Hodiny studia, píle a sounáležitost vznesly Wrighty do nebe

Dvouplošník Wright Flyer se od země odlepil 17. prosince 1903 přesně v 10:35. Po dvanácti sekundách, během kterých poněkud kývavě urazil 36,6 metru, opět dosedl na zem.

Historická scéna se odehrála na pobřeží Severní Karolíny nedaleko Kitty Hawk. Let je dokonce zaznamenán na fotografii: stroj se vznáší kousek nad zemí, v něm u řízení leží (to aby zmírnil odpor vzduchu a mohl pohyby boků letadlo lehce vyvažovat) Orville, kousek od letadla běží Wilbur. Snímek pořídil jeden z pěti diváků, John T. Daniels.

Na počátku vášně pro létání stál otcův dárek malým synkům – hůlka s dvěma vrtulkami v letu poháněnými spletenými gumičkami. Jenže o úspěch Flyera se zasloužila především jejich dospělá obrovská vůle, trpělivost a kázeň.

Než k němu vykročili, nasáli do sebe snad všechno, co se o tehdy množících se pokusech létat dalo sehnat.

„Nikdy předtím ve světových dějinách nestudovali lidé danou problematiku s takovým vědeckým umem či obdobnou nezlomnou odvahou,“ napsal o nich později časopis britské aeronautické společnosti.

Křídla podle ptáků

Wrightové svůj talent projevili už s jízdními koly, která prodávali, opravovali i konstruovali. Co víc, naučilo je to, že není důležité jen bicykl rozjet, ale hlavně na něm jet. Letadlo tedy chtěli nejen dostat do vzduchu, ale především ho tam ovládat.

Hodně času strávili i pozorováním plachtících ptáků: jaký tvar mají jejich křídla a jak je při letu stavějí. Začínali s kluzáky, zprvu řízenými pomocí šňůr ze země, pak na nich sami létali.

Od září 1900 jim jako zkušební prostor sloužily písčité Vnější mělčiny u Kitty Hawk. Tady propočítáváním i metodou pokus a omyl hledali ideální konstrukci. Z kopců se s kluzákem spouštěli bezpočtukrát, ověřovali tak tvar křídel a zároveň se učili, jak s kluzákem manipulovat.

Teprve pak se pustili do verze s motorem. Pozornost nevěnovali jen konstrukci a hmotnosti, ale i vrtulím. Jejich pomocník Charlie Taylor dokonce sestrojil jakýsi aerodynamický tunel, kde optimální tvar vrtulových listů prověřovali.

Pak přišel 17. prosinec 1903 a jejich flyer se konečně úspěšně proletěl. Ten den ještě několikrát, déle a dál.

Letadlo stále vylepšovali. Na rozdíl od jiných průkopníků, jejichž pokusy často končily dramaticky, se naučili s tím svým lépe a lépe manévrovat. Zvládali delší a delší vzdálenosti, oblouky, osmičky...

Vesmírná poklona

Tři otazníky OPRAVDU PRVNÍ? Otázku, jak a s čím létat, řešili lidé po staletí, bratři Wrightové měli řadu předchůdců. Ale teprve oni postavili motorové letadlo, které se dalo kontrolovaně řídit.

Tři otazníky OPRAVDU PRVNÍ? Otázku, jak a s čím létat, řešili lidé po staletí, bratři Wrightové měli řadu předchůdců. Ale teprve oni postavili motorové letadlo, které se dalo kontrolovaně řídit.

JAK VYPADAL PRVNÍ WRIGHT FLYER? Dvouplošník. Materiál smrk, jasan, křídla potažená jemnou bavlnou. Rozpětí 12,29 metru. Plocha křídla 47,7 m². Hmotnost bez pilota 274,7 kg. Čtyřválcový benzinový motor o výkonu 12 koní.

KDE JE DNES PRVNÍ LETOUN? První Wright Flyer je součástí sbírek National Air and Space Museum ve Washingtonu, D. C., v USA.

Mezi veřejností jejich popularita rostla, jenže americká vláda valný zájem nejevila. Patent sice časem získali, ale s obtížemi. Zvrátil to až obrovský úspěch, který s nejnovějším modelem letadla sklidili při předváděcích letech ve Francii. Wilbur a později i Orville tam odcestovali projednat případnou spolupráci, na kterou vláda doma nechtěla kývnout.

Po návratu na jaře 1909 je New York přivítal se strhujícím nadšením jako hrdiny. Zájem o využití letadla se hrnul z mnoha stran. Prezident Taft bratrům udělil Zlaté medaile.

Přesto podle svědectví současníků zůstali skromní, uvážliví, zdrženliví, pilní. A hlavně vždycky drželi bratrsky spolu. Zřejmě přesně tyhle vlastnosti jim v jejich úspěchu pomohly.

Když v červenci 1969 Neil Armstrong letěl s posádkou Apolla 11 k Měsíci, měl s sebou kousek látky z potahu křídel a dřeva z vrtule prvního flyeru. Symbolické gesto: Wrightové úspěšně zahájili éru létání, Armstrong jako první člověk vstoupil na měsíční povrch.

Oni i on reprezentovali obrovský skok pro lidstvo.