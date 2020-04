STO OBJEVŮ: Otec atomové bomby útok na Japonsko schválil. Pak litoval

První pokusný výbuch bomby se odehrál 16. července 1945 na poušti v Novém Mexiku. Nikdo z účastníků předem nedokázal odhadnout, k čemu dojde (malé bum, nebo likvidace celé planety?), ale exploze o síle 20 tisíc tun trinitrotoluenu a oslnivé světlo, které ji provázelo, překvapily všechny.

Oppenheimer později vzpomínal: „Pár lidí se smálo, pár lidí plakalo – a většina mlčela.“ Jemu samému, znalci staroindických eposů, hlavou proletěla slova z Bhagavadgíty: „Stal jsem se Smrtí, ničitelem světů.“

Vědec, ale levičák?

Impulzem pro vznik projektu Manhattan byly zprávy, že nacistické Německo o takové zbrani uvažuje, či dokonce na ní pracuje. Otázka „Kdo dřív?“ nabrala osudové podoby.

Fyzik Oppenheimer měl ve chvíli, kdy se do projektu zapojil, za sebou už významné teoretické práce z několika oborů. Myšlenkami na bombu se zaobíral od roku 1939, kdy se o uvolnění velkého množství energie při jaderném štěpení uranu-235 dozvěděl. Tehdy takřka obratem začal s propočty uranového množství nutného k vytvoření bomby a časem i s otázkou, jak řetězovou reakci, která by energii uvolnila, vyvolat.

Ale to nebyl jediný důvod, proč ho v roce 1942 k vedení vývoje atomové bomby přizvali. Sice se vědělo, že celý život bojuje s depresemi a za studií je ventiloval konflikty, ale teď přišel s jasnou koncepcí: k takovému úkolu je třeba spojit zástupce různých oborů do společné laboratoře. A jeho organizační schopnosti i charizma, s nímž si lidi získával, to dokázaly.

Pro tajnou laboratoř vybral odlehlou náhorní plošinu Los Alamos v Novém Mexiku. V areálu bývalé chlapecké školy se usadili zaměstnanci i jejich rodiny, smíření s tím, že budou vázáni tajemstvím a jejich pohyb mimo areál bude omezený.

Oppenheimer s kolegy v Novém Mexiku, kde jeho tým testoval atomovou bombu.

Hned na začátku Manhattanu se objevil problém: Oppenheimerovy minulé levicové sklony a kontakty s americkými komunisty včetně bývalé milenky Jean Tatlock a stejně založené manželky Mary Ellen. Navzdory námitkám FBI si ho ovšem vedoucí projektu, generál Groves, prosadil s poukazem na jeho nepostradatelné odborné schopnosti. Obstál a neúnavně dovedl bombu do finále. Přesto ho FBI s podezřením ze špionáže nespustila z očí.



Bylo to nutné?

V roce 1945, kdy byla bomba připravena, už nacistické Německo očividně spělo k porážce, aniž by stejnou zbraň dokázalo vyvinout. Hrozbou zůstávalo Japonsko, které stále nelítostně válčilo.

Tři otazníky KOLIK OBĚTÍ? V Hirošimě a Nagasaki zemřelo po jaderném útoku podle odhadů přes 300 tisíc lidí, ve skutečnosti je obětí zřejmě ještě mnohem víc.

V Hirošimě a Nagasaki zemřelo po jaderném útoku podle odhadů přes 300 tisíc lidí, ve skutečnosti je obětí zřejmě ještě mnohem víc. DALŠÍ BOMBY? Nacistickému Německu se nepodařilo dovést atomovou bombu do stadia válečného použití. Sověti provedli první test bomby 29. srpna 1949.

Nacistickému Německu se nepodařilo dovést atomovou bombu do stadia válečného použití. Sověti provedli první test bomby 29. srpna 1949. JÁDRO PRO MÍR? Jako zdroj elektřiny bylo testováno roku 1951 ve výzkumné stanici EBRI v poušti amerického státu Idaho. První jaderná elektrárna se rozjela v roce 1954 v ruském Obninsku.

Před USA stála otázka: není čas zastavit japonské řádění definitivně novou bombou, byť by přinesla ztráty mezi japonským obyvatelstvem? K otázce se vyjadřovali také vědci, a byl to i Oppenheimer, který se k využití bomby jako nevyhnutelné akci přiklonil.

V srpnu 1945 dopadly na Hirošimu a Nagasaki. Japonsko sice kapitulovalo, jenže důsledky bomb byly natolik hrůzné, že to otřáslo i Oppenheimerem. Na schůzce s prezidentem Trumanem dokonce emotivně vybuchl: „Mám pocit, že mám na rukou krev.“

Po odchodu z Los Alamos časem jako předseda Komise pro atomovou energii zaujatě prosazoval celosvětovou kontrolu jaderné energie včetně zabránění šíření jaderných zbraní. Autorka jeho životopisu Priscilla Mc Millan o něm později napsala: „Do budoucnosti jaderných zbraní viděl dál než kdokoli jiný.“

Odmítl se zapojit do vývoje vodíkové bomby, což bylo hodnoceno jako velezrada. Spolu s důkazy o jeho minulých komunistických kontaktech i s podezřením, že se podílel na atomové špionáži ve prospěch SSSR, ho to přivedlo před vyšetřovací komisi.

V roce 1954 byl zbaven bezpečnostní prověrky i vlivných funkcí, rehabilitoval ho až prezident Kennedy.