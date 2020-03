STO OBJEVŮ: Anatomie se zrodila ve Vlámské říši

Když pobýval Andreas Vesalius na univerzitě v Lovani, objevil svůj první vědecký materiál na šibenici za městem. Kostru i svaly oběšence prý našel ještě dost zachovalé na to, aby na nich mohl studovat stavbu lidského těla.

Vlámský lékař je považován za otce moderní anatomie člověka. Ale než se dostaneme k celému Vesaliovu příběhu, je nezbytné zmínit, že ani on v 16. století nestavěl na zelené louce.

Ta historie je notně dlouhá, sahá až ke staroegyptským balzamovačům, kteří potřebovali lidská těla otevírat. Ze starověkých lékařů rozvažujících nad stavbou těla a jeho fungováním se v anatomii na dlouhou dobu stal velkou autoritou především Řek Galénos, žijící ve 2. až 3. století našeho letopočtu.

Leč jeho zkoumání provázel problém – na pitvy lidí, byť šlo o popravené zločince, církev po staletí hleděla odmítavě. Musel se tedy spokojit se zvířaty. Co zjistil, ovšem vztahoval i na člověka, ve svých úsudcích se tedy dopustil mnoha nepřesností, s nimiž o staletí později právě Andreas Vesalius bojoval.

Pitva jako učební pomůcka

Tehdy módně znějící latinské jméno nebylo jeho pravé, narodil se poslední den roku 1514 v Bruselu jako Andries van Wesel a až za studií takticky přijal to, pod kterým je známý. Jeho otec, dědeček i pradědeček byli lékaři, dokonce vážení, přesto mladičký Andreas zprvu tiše snil o dráze umělce nebo vojáka.

Jenže když po univerzitních počátcích v Lovani studoval na lékařské fakultě v Paříži a setkal se tam s Galénovými anatomickými spisy, měl rozhodnuto.

Medicínu nakonec dokončil opět v Lovani, kde také podnikl zmíněné dobrodružství s oběšencem. Titul doktora medicíny získal v italské Padově a krátce nato, v pouhých 23 letech, byl na tamní univerzitě jmenován profesorem chirurgie a anatomie.

Jako pedagogickou metodu přednášek z anatomie prosadil (tehdy už přece jen tolerované) pitvy lidských těl, vesměs popravených zločinců. A také je sám předváděl přihlížejícím studentům. To už se dostal do prvních sporů s některými body Galénova učení, protože si v praxi ověřil, že zvířecí tělo, z něhož Galénos vycházel, není ve všem totéž co lidské.

Jeho vášeň pro anatomii časem vyústila v řadu odborných publikací, ale především v obsáhlé životní dílo De humanis corporis fabrica libri septem, Sedm knih o stavbě lidského těla. Pozoruhodně přesně se v nich zabýval kostrou, svaly a šlachami, cévním a nervovým systémem, břišními a pohlavními orgány, srdcem, mozkem a smyslovými orgány.

Nenáviděný průkopník

Tři otazníky KLÍČOVÉ ILUSTRACE? Za hlavního autora pozoruhodných ilustrací Vesaliova stěžejního anatomického díla je považován Jan van Calcar, žák Tizianovy školy.

Za hlavního autora pozoruhodných ilustrací Vesaliova stěžejního anatomického díla je považován Jan van Calcar, žák Tizianovy školy. ANATOM REMBRANDT? K nejznámějším výtvarným zachycením pitvy patří Anatomie doktora Tulpa. Autorem rozměrného obrazu z roku 1632, dnes umístěného v haagské obrazárně Mauritshuis, je Rembrandt van Rijn.

K nejznámějším výtvarným zachycením pitvy patří Anatomie doktora Tulpa. Autorem rozměrného obrazu z roku 1632, dnes umístěného v haagské obrazárně Mauritshuis, je Rembrandt van Rijn. POPRVÉ U NÁS? První veřejnou pitvu v našich zemích uskutečnil 8. června 1600 slovenský lékař Ján Jesenský, a to na půdě pražské univerzity.

Ve zmíněném díle se Vesalius natolik kriticky opřel do Galénových omylů, že se dostal do prudkého konfliktu se stále ještě početnými a často fanatickými zastánci starověkého lékaře. Nakonec ho donutili univerzitu opustit.

Přesto se nevzdával a snažil se obhájit, že přesné poznání právě lidského těla je cestou k lepším možnostem léčit lidské nemoci. Ve sporech pokračoval i jako osobní lékař říšskoněmeckého císaře Karla V. a později jako lékař španělského krále Filipa II.

Jenže to už se proti němu obrátila i inkvizice. Využila tragédie, kdy Vesaliem pitvaný člověk, zdánlivě mrtvý, ještě žil. Z hrozícího trestu smrti se zřejmě vykoupil kajícnou cestou do Svaté země. Zemřel při zpáteční cestě za neznámých okolností někdy v říjnu 1564.

Zanechal dodnes ceněné dílo, které se přes některé omyly řadí k pilířům znalostí o lidském těle. Byl v mnoha ohledech průkopníkem moderní podoby anatomie, i díky němu se zařadila mezi vědy stavící na ověřených znalostech, nikoli na tom, v co se „z tradice věří“.