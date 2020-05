STO OBJEVŮ: První lednice byla příšerně hlučná a stála jako dvě auta

Tři otazníky JAK SE LEDNICE DĚLÍ? Na absorpční, kompresorové a ty na bázi Peltierova článku. Lednička může být elektrická i plynová.

MUSÍME ODMRAZOVAT? Starší ledničky nemají automatické odmrazování, minimálně dvakrát do roka je to tedy nutné.

CO JE BÍLÝ SEX? Přezdívá se tak chorobné potřebě vyjídat v noci ledničku.