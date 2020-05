Zachrání chytrá karanténa Gabrielu? Vědci nakazili virem virtuální město

Věda má v zásobě řadu ověřených možností, jak rozšiřovat své znalosti. U pandemie nového koronaviru ale vědci narážejí na nedostatek dat. Vlastně dat je hodně, ale chybí spolehlivá data. Výzkumníci z iniciativy Model antiCOVID-19 pro ČR představili veřejnosti jeden z pokusů, jak současnou nejistotu překonat. Na základě dostupných dat vytvářejí modely, které simulují, jak se nákaza šíří českou populací.



„Proč modelujeme? Protože nemůžeme jinak,“ vysvětlil Josef Šlerka z Filozofické fakulty UK, jeden z přednášejících na vědeckém sympoziu 19. května. „Nemůžeme experimentovat. Nemůžeme uzavřít třeba Pardubice, nechat tam všechno otevřené a čekat, kolik lidí se nakazí.“ Pandemie je podle něj neobvyklá událost a naše pozorování aktuálních událostí bude dávat smysl až s odstupem. Řešením je podle něj – a podle jeho kolegů – vytvoření modelu.

Na známých datech lze model natrénovat, aby odpovídal současnosti. Existuje více modelů, na kterých budou výsledky odpovídat našemu světu. To ještě neznamená, že je to dobrý model. Ale když těch různých modelů uděláte opravdu hodně, řekněme tisíce, začnou se vynořovat nějaké zákonitosti, které stojí za pozornost. A pak na takových modelech vědci mohou opatrně zkoušet, co přinese budoucnost.

Češi se oklepávají z první vlny

Parametry nemoci covid-19 a vědecká nejistota

Jedním ze zdrojů dat je logicky současná literatura. Z té výzkumníci čerpali data o tom, jak se šíří nový koronavirus SARS-CoV-2. Přestože již byly publikovány desítky studií, stále nepanuje shoda ohledně toho, jaké má tato nákaza základní parametry. Podle Jana Trnky z 3. lékařské fakulty UK je proto nutné statisticky pracovat s touto nejistotou.



Ale virus není jediný faktor toho, jak se šíří nákaza. Rychlost šíření je výsledkem toho, jak se lidé chovají. Sociolog Daniel Prokop z agentury PAQ Research zkoumá na panelu 3 100 respondentů každé dva týdny, jak prožívají pandemii. Data sahají do začátku března, tedy těsně před první vlnu opatření. Deníkovou metodou si respondenti zaznamenávají, co dělají, jak pracují, s kým se scházejí a jak se cítí.



Vývoj sociálních a rizikových aktivit

Všechny typy aktivit byly pandemií nějak ovlivněny, ale některé pochopitelně více než jiné. Lidé třeba výrazně snížili jízdu MHD a návštěvy restaurací (ty byly ostatně většinou zavřené). Naopak nakupování v obchodech zůstalo během jara 2020 skoro stejné. Setkávání s rodinou a přáteli klesalo až do konce března, ale během dubna zase stoupalo a na začátku května bylo téměř na původní úrovni. „Neukvapoval bych se se závěry o tom, že o Velikonocích bylo uvolnění,“ všímá si třeba Prokop a poukazuje na to, že lidé se začali vídat s ostatními už v týdnech před velikonočními svátky.

Počet nových potvrzených nákaz v ČR denně (klouzavý průměr) datum počet nových případů denní nárůst

týdenní klouzavý průměr

5.3. 4 2 6.3. 7 3 7.3. 7 4 8.3. 6 4 9.3. 8 5 10.3. 23 8 11.3. 31 12 12.3. 22 15 13.3. 34 19 14.3. 64 27 15.3. 84 38 16.3. 46 43 17.3. 90 53 18.3. 88 61 19.3. 172 83 20.3. 210 108 21.3. 91 112 22.3. 170 124 23.3. 71 127 24.3. 158 137 25.3. 260 162 26.3. 408 195 27.3. 217 196 28.3. 384 238 29.3. 166 238 30.3. 173 252 31.3. 306 273 1.4. 281 276 2.4. 269 257 3.4. 332 273 4.4. 282 258 5.4. 115 251 6.4. 235 260 7.4. 195 244 8.4. 295 246 9.4. 257 244 10.4. 163 220 11.4. 170 204 12.4. 89 201 13.4. 68 177 14.4. 82 161 15.4. 162 142 16.4. 130 123 17.4. 116 117 18.4. 105 107 19.4. 133 114 20.4. 127 122 21.4. 127 129 22.4. 95 119 23.4. 52 108 24.4. 85 103 25.4. 79 100 26.4. 52 88 27.4. 45 76 28.4. 55 66 29.4. 75 63 30.4. 103 71 1.5. 55 66 2.5. 18 58 3.5. 26 54 4.5. 38 53 5.5. 77 56 6.5. 78 56 7.5. 57 50 8.5. 46 49 9.5. 18 49 10.5. 28 49 11.5. 53 51 12.5. 45 46 13.5. 48 42 14.5. 82 46 15.5. 55 47 16.5. 49 51 17.5. 20 50 18.5. 111 59

Odhadovaný počet setkání podle typu práce

Za zajímavý výsledek považuje Prokop „úspěšnost“ home office v omezení rizikových kontaktů. Lidé, kteří měli možnost pracovat z domova, se nejen setkávali s méně lidmi, ale také měli méně dalších aktivit spojených s rizikem nákazy. „Chození do práce zvyšuje počet lidí, které pravidelně vídáte, až o osmnáct týdně,“ podotkl Prokop. Respondenti také odpovídali na to, do jaké míry se obávají koronaviru. Ti, kteří se báli nejméně, se do práce vraceli nejdříve.

Chytrá karanténa bude fungovat, pokud...

Ještě než vědci ukázali nový model M, připomněli své předchozí modely A a B. Model A je založen na klasické matematické simulaci šíření nákazy. Lidé se zde zjednodušeně řečeno přesouvají z kolonky „ohrožený“ do kolonky „nakažený“ a poté – podle statisticky popsaných pravděpodobností – buď mezi bezpříznakové, nemocné, uzdravené, hospitalizované nebo zemřelé.

Model SEIR – jednotlivé stavy Průběh nemoci

Model je vyladěný na známých informacích o průběhu onemocnění v ČR. Podle ekonomky Evy Hromádkové (ČNB, CERGE-EI) zatím model A dává až překvapivě přesné výsledky. To samozřejmě není zárukou toho, že budou i budoucí předpovědi sedět.



Krátkodobá předpověď modelu A

„Před měsícem jsme říkali skoro to samé: plošná opatření fungují, ale pokud je ničím nenahradíme, bude potřeba znovu utahovat,“ poznamenala Hromádková.



Ve střednědobém výhledu ukázali autoři modelu tři možné scénáře, v závislosti na tom, jak bude fungovat trasování a kontaktáž (tzv. chytrá karanténa), případně jaká opatření budou přijata.



Takto by situace vypadala, kdyby plošná opatření v Česku zůstala na dobu několika dalších měsíců:

Předpověď – pokračování plošných opatření

Už víme, že vláda chystá uvolňování, takže tento scénář nenastane. Samotné rozvolnění by podle modelu mělo za následek postupný nárůst exponenciální řadou (všiměte si změny měřítka vertikální osy). Na 250 případů denně bychom se tak dostali někdy koncem srpna. V říjnu už by bylo každý den přes tisíc nově nakažených. Samozřejmě, že tak daleko by to zřejmě nikdo nenechal zajít a znovu by se zavedla nějaká opatření s cílem šíření nákazy omezit.



Předpověď – bez opatření, současná úroveň trasování

Šlo by to ale i bez druhé vlny omezení? Hromádková se na základě modelu domnívá, že ano. Je ale potřeba zvýšit účinnost trasování a dohledávání kontaktů hygienickými stanicemi (s čímž má pomoci plánovaná „chytrá karanténa“). I nepatrná změna v parametru úspěšnosti trasování naprosto otočí průběh nákazy:

Předpověď – bez opatření, zvýšit úspěšnost trasování

Právě k tomu jsou dobré modely. Dávají představu, jak velká – nebo v tomto případě malá – změna může mít vliv na celkovou situaci. Ale model A má svá nesporná omezení. „Model nebere v úvahu chování lidí,“ upozornila Hormádková. O to se pokouší až model M, který výzkumníci z iniciativy antiCOVID-19 představili.

Město plné aktivních lidí s příběhem

Řekněme, že máte za úkol nasimulovat město. Jak byste na to šli? Snažili byste se postavit virtuální domy, do nich umístili virtuální lidí a programovali jim nějaké chování? Mezioborový tým na to šel trochu „vědečtěji“. Lidé nejsou roboti, je pro ně důležité setkávání, rodina, přátelé, volný čas, obstarávání nákupů atd. Namísto zbytečně „grafického“ simulátoru použili teorii sociálních sítí (Social Network Analysis, mapování stuktury sítí, neplést s webovými službami).

Analýza sociálních sítí v modelu M

Každý člověk je v tomto modelu uzlem, vysvětlil Tomáš Diviák z Filozofické fakulty UK. Ale stejně jako reální lidé nemají jen jeden typ vztahů, také imaginární lidé nebyli uzlem jen v rámci jednoho „grafu“. Namísto toho byl každý člověk součástí až několika desítek grafů. Tyto grafy reprezentovaly jeho zapojení do společnosti: do rodiny, do školy, do sítě přátel, kolegů, nakupujících atd.

Parametry, které ovlivňují rychlost šíření

V různých vrstvách se také nákaza může šířit různě rychle. Je to dáno třeba tím, že v různých prostředích jsou od sebe lidé různě daleko nebo různě dlouhou dobu. Tyto pravděpodobnosti výzkumníci odhadli na základě vyjádření oslovených expertů:

Kde je největší šance simulované nákazy



Nejnakažlivější tak podle nich je dlouhodobý kontakt na krátkou vzdálenost, třeba pobyt v jedné domácnosti. Naopak krátké setkání pod širým nebem představuje podle odhadu nejmenší riziko.



Kde je největší šance simulované nákazy

Celkem je ve virtuálním městě M kolem 56 tisíc lidí, ukázal Martin Šmíd z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. Jejich rozložení odpovídá statistkám české demografie, jejich mezilidské kontakty se řídí tím, co věda o chování lidí ví. Další údaje bylo potřeba odhadnout a také dopočítat na základě toho, co se dělo během pandemie.

Parametry města M

Na tomto modelu lze pak simulovat (a vzápětí ověřovat oproti reálným datům) i komplexní opatření, třeba zavření škol, nošení roušek nebo různou funkčnost nebo nefunkčnost trasování (tzv. chytré karantény).

Gabriela-29691 z města M

Modelování jde až na úroveň jednotlivých lidí. Výzkumníci třeba ukázali devatenáctiletou „Gabrielu-29691". Na dotaz novinářů pak mohli upřesnit, s kým tato virtuální dívka žije (sdílí domácnost se dvěma ženami 50+ let) a s kým se často vídá (je součástí šestičlenné rodiny). Kromě toho má model možnost generovat i příběhy, takže můžeme sledovat, jak Gabriela v jednom ze scénářů šla na večírek, kde se nakazila covid-19. Dozvěděla se to o několik dní později díky tomu, že její kamarád, který se rovněž nakazil, ji nahlásil jako jeden ze svých kontaktů při tvorbě vzpomínkové mapy.



Gabriela-29691 jde na party

Takto podrobné příběhy jsou jen zajímavostí, ukazují podrobnosti, do kterých až model jde. Nás ale zajímá, k čemu model M dojde, když přijde na budoucnost. Výsledky jsou na obecné úrovni podobné těm z modelu A: karanténa, pokud bude dobře fungovat, má šanci snížit reprodukční číslo pod hodnotu 1 a tím zabránit nárůstu epidemie.

Modrá linka ukazuje předpověď infekce s plošnými omezeními, zelená s částečnými omezeními, červená bez omezení

Model M generuje tisícovku scénářů s mírně odlišnými parametry. I malá odlišnost časem způsobuje velké odchylky, a tak grafy mohou pracovat s určitými nejistotami a pravděpodobnostmi (to je ta míra nejistoty znázorněná na grafu rozptylem kolem vykreslené křivky).

„První vlnu jsme zvládli skvěle, ale cena byla vysoká. Klíčové je nedopustit druhou vlnu.“ Pavel Hroboň Advance Healthcare Management Institute

Podle zdravotnického experta a ekonoma Pavla Hroboně, který dvouhodinové pásmo přednášek uzavřel, zvládlo Česko první vlnu epidemie dobře. Modely podle něj mohou pomoci rozhodovat se v budoucnu na základě konkrétních čísel: „Jde o lepší rozhodování v případě druhé vlny epidemie. V té první vlně jsme museli jednat rychle. Teď ale můžeme jednat mnohem lépe.“

„První vlnu jsme zvládli skvěle, ale cena byla vysoká. Klíčové je nedopustit druhou vlnu,“ zdůraznil Hroboň. „Ale pravděpodobnost druhé vlny podle expertních odhadů není zanedbatelná.“



„Potřebujeme pro to dvě základní věci. Nástroje – tedy chytrá karanténa – a informace.“ Právě na základě dat a informací by se podle něj měla vláda rozhodovat při hledání dalších opatření. „Modely mohou přinést významné zpřesnění těchto informací.“

Pokud druhá vlna přijde a budou potřeba nová opatření, měla by být podle Hroboně mnohem promyšlenější, mnohem selektivnější: „Pokud se jako společnost nedokážeme připravit na druhou vlnu, bylo by to úplně zbytečné a podle mého neodpustitelné.“